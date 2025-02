Kijkers Ajax - Go Ahead Eagles storen zich massaal aan dezelfde persoon

Het commentaar van ESPN-verslaggever Martijn van Zijtveld bij Ajax - Go Ahead Eagles valt niet bij iedereen in de smaak. Op X regent het klachten over de commentator, die in de ogen van de betreffende personen door een gekleurde bril kijkt.

Het gaat met name over de gele kaarten die Gerrit Nauber kreeg. De centrale verdediger van Go Ahead kreeg in de eerst helft geel van arbiter Joey Kooij. In de ogen van Van Zijtveld omdat de Duitser weigerde naar Kooij toe te komen na een overtreding op Brian Brobbey.

Volgens de personen op X had die gele kaart echter alles te maken met het feit dat Nauber de bal wegtrapte, iets waar Mika Godts later in de wedstrijd ook geel voor kreeg. Ook bij de tweede gele kaart voor Nauber gaf Van Zijtveld in de ogen van de personen op X gekleurd commentaar. De verdediger werd naar de kant gestuurd na een overtreding, waarmee hij een veelbelovende aanval afstopte.

Van Zijtveld vond de tweede gele kaart zwaar gestraft, waar niet iedereen begrip voor kan opbrengen.