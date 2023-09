Kenneth Perez trekt pijnlijke conclusie over Ajacied: ‘Way, way, boven zijn pet’

Zondag, 24 september 2023 om 16:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:28

Ajax kent een dramatische wedstrijd tegen Feyenoord. Grote dissonant aan de kant van de Amsterdammers is Anton Gaaei. De Deen speelde een negatieve hoofdrol bij zowel de 0-1 en 0-2 van Santiago Giménez. Igor Paixão zorgde daarna zelfs nog voor de 0-3 ruststand. Bij ESPN is men hard in zijn oordeel over het optreden van Gaaei.

"Je stelt iemand op op basis van wat je ziet op de training en andere wedstrijden", probeert analist Mario Been de basisplaats van Gaaei te verklaren. "Maar als je hem dan vandaag ziet en je ziet hoe kinderlijk hij dit duel aangaat, waar dan de 0-1 uitkomt..." De Deen liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Quinten Timber, waarna Giménez voor de 0-1 zorgde. "Hij moet aan de binnenkant staan van Timber. Dit is gewoon heel naïef. Hij heeft gewoon niet het niveau om hier te spelen."

"Als je vervolgens direct daarna een bal in de breedte legt waar de 0-2 uitkomt. Deze bal... Welke intentie heb je om hem daarnaartoe te spelen..." Een dramatische breedtepass stelde Giménez in de gelegenheid om de score te verdubbelen. Kenneth Perez, analist en landgenoot van Gaaei, haakt in. "Je moet het zo zien: die jongen komt van Viborg, een kleine, kleine, club uit Denemarken. Die jongen weet niet wat hem overkomt. Hij heeft helemaal nooit gehoord hoe het hier is en wat de bedoeling is om hier te voetballen. Al die nieuwe dingen, nieuwe indrukken... Het gaat hem way, way, way boven zijn pet."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of trainer Maurice Steijn dit niet had moeten kunnen inschatten. "Klopt", antwoordt Perez. "Maar als je concurrent een dusdanig ongelukkige indruk maakt in de eerste paar wedstrijden, kies je voor een ander", doelt hij op Devyne Rensch, die Gaaei al na een halfuur uit zijn lijden verloste. "Dan wil je wat meer continuïteit en hem wat meer wedstrijden achter elkaar aan het werk zien. En nu... Dit kan echt niet meer." Been stelt dat 'veel te veel' spelers het niveau van Ajax niet aankunnen. "En dan krijg je te maken met het feit dat je 0-3 achterstaat tegen Feyenoord."

Santiago Gimenez schiet Feyenoord uit de startblokken! ??????#ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2023