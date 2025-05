Kenneth Perez slacht drie Feyenoord-spelers: 'Dit kan als profvoetballer écht niet!'

PSV boekte zondagmiddag een spectaculaire 2-3 zege op Feyenoord in De Kuip, ondanks een dramatische eerste helft waarin de Eindhovenaren volledig werden weggespeeld. Kenneth Perez zag na rust een totaal ander PSV en loofde het herstel van de koploper, maar ergerde zich ook zichtbaar aan drie spelers van Feyenoord. "Echt jammer om te zien", zegt de analist in het ESPN-programma Dit was het Weekend.

In de eerste helft zakte PSV compleet door de ondergrens, zag ook Perez. "Niemand bij PSV nam initiatief. Veerman was er niet, Tillman was er niet. Luuk de Jong... Ik weet niet wat er met zijn motoriek aan de hand was vandaag. Ook zijn timing met koppen was er niet. Maar complimenten hoe PSV teruggekomen is! Knap gedaan hoor."

Perez zag in de eerste helft een sleutelrol weggelegd voor Antoni Milambo. "Dat had met name te maken met het drukzetten van Feyenoord, waarin hij heel belangrijk was."

In de tweede helft had Milambo aan de bal een beslissende rol kunnen spelen bij twee counters van Feyenoord. In de ogen van Perez gaf de middenvelder de bal bij het eerste moment te vroeg aan Ayase Ueda, die daardoor van zeventien meter moest schieten. Het tweede moment verprutste Milambo helemaal met een slechte pass die over de zijlijn ging. "Hij is nummer 10... Je wil graag dat zo'n speler de creatieve oplossing heeft, en niet dit doet... Dat viel me tegen van hem", zegt Perez. "Hij is waarschijnlijk ook meer een nummer 8."

Aanvankelijk dacht Perez dat Feyenoord na rust niet meer in de problemen zou komen. "Ik dacht in het begin: dit wordt een counterfeest voor Feyenoord, maar toen waren ze opeens op. Ze konden het niet meer belopen."

"Ik heb drie spelers van Feyenoord gezien die kramp hadden", zegt Perez, die waarschijnlijk doelt op Ayase Ueda, Igor Paixão en Milambo. "Dat vind ik altijd afgrijselijk om te zien. Kramp! Het zijn topprofessionals... Dat is heel jammer om te zien."

PSV gaf in de slotfase vol gas. "Feyenoord kon het echt niet meer opbrengen. Heel knap van PSV dat ze erin bleven geloven. PSV kwam eigenlijk nog goed weg met een 2-0 achterstand bij rust, want ze waren nergens. Je gaat dan ook als speler in het veld voelen wanneer de 2-1 valt dat de tegenstander het niet meer kan belopen, dat ze de bal zomaar wegschieten."