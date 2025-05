Kenneth Perez fileert Ajax na wanprestatie tegen NEC: 'Ze kunnen van Bal op het Dak 4 verliezen'

Ajax kende een zondag om heel snel te vergeten. Door de nederlaag van de Amsterdammers tegen NEC (0-3) en de zege van PSV op Feyenoord (2-3) is de voorspong van koploper Ajax naar PSV geslonken tot één punt. Analist Kenneth Perez is bij Dit was het Weekend op ESPN bikkelhard voor de ploeg van Francesco Farioli.

De zondag begon nog zo mooi voor Ajax. Feyenoord leidde met 2-0 tegen PSV en bij een Rotterdamse zege zou Ajax genoeg hebben aan een driepunter tegen NEC om kampioen te worden. Het liep allemaal anders, en nu moet Ajax woensdag winnen van FC Groningen om zijn minimale voorsprong op PSV te behouden.

"We hebben zitten kijken naar een Ajax dat we kennen", opent Perez op de vraag van presentator Milan van Dongen 'waar we naar hebben zitten kijken vandaag'. "Zo is het heel veel wedstrijden gegaan dit seizoen. Ik heb vaak gezegd dat het wel los zou lopen en dat ze kampioen zouden worden."

"Dan zeg ik dat, en denk ik na vijf minuten: waarom zeg ik dat eigenlijk? Je vergeet bijna hoe slecht, matig, noem het maar op... Ajax eigenlijk is. Het is ongelooflijk dat ze bovenaan staan."

"Ik denk dat we allemaal hebben gezegd dat Ajax kampioen zou worden. NEC-thuis, Groningen-uit, die spelen ook nergens meer om, soort van." Groningen maakt nog kans op een play-off-ticket om Conference League-voetbal. Een zege op Ajax woensdag is min of meer vereist om daar kans op te blijven houden.

"Als je ze ziet spelen, denk je dat ze van Bal op het Dak 4 kunnen verliezen. Zó matig!", stelt Perez. Collega-analist Karim El Ahmadi is eveneens zeer kritisch. "Als je kijkt naar de manier van voetballen... Ik heb de eerste helft echt naar een heel slecht Ajax zitten kijken."

"Is dit spanning of kwaliteit? Ik zou het niet weten, maar het was de eerste paar minuten heel dramatisch." El Ahmadi wijst onder meer op de matige opbouw van Ajax. "Het lijkt wel op een ploeg die om degradatie speelt", aldus de voormalig middenvelder.