Kees Luijckx is lovend over Nederlandse spits, die hij beter vindt dan Brian Brobbey

Kees Luijckx is groot fan van Mexx Meerdink. Dat laat de analist van ESPN blijken in Voetbalpraat. De Noord-Hollander is ‘meer fan’ van de spraakmakende spits van AZ dan van Brian Brobbey (Ajax).

De 21-jarige Meerdink kwam tijdens de bekerfinale (1-1, 2-4 nederlaag na penalty’s) na een uur binnen de lijnen voor Troy Parrott, die vlak daarvoor vanaf elf meter de score had geopend.

Meerdink liet een gretige indruk achter, maar had de bekerwinst vlak voor tijd aan AZ kunnen schenken. Zijn inzet werd echter gekeerd door de uitstekend keepende Jari De Busser. Vlak daarna maakte Mats Deijl de gelijkmaker.

Tijdens de penaltyserie schoot Meerdink wél feilloos raak. Luijckx is ‘altijd’ onder de indruk van wat Meerdink laat zien. “Hij heeft heel veel kwaliteiten. Aan de bal, ik vind hem snel, hij is technisch, maar durft ook duels aan te gaan.”

“Kijk alleen al hoe hij die penalty erin schiet… Dan denk ik: zo, dan moet je overtuigd van jezelf zijn. Om hem zo in het dak van het doel te schieten”, aldus Luijckx.

Volgens Luijckx deed Meerdink ‘bijna alles goed’. “Maar hij had wel moeten scoren. Nu beoordelen we hem nog vrij mild. Als hij een grote jongen wordt, moeten die kansen er gewoon in. Hij had het kunnen beslissen voor AZ.”

Meerdink, die zijn contract bij AZ vorige week tot medio 2030 verlengde, speelde tot dusver 44 officiële wedstrijden namens AZ. In 1.049 speelminuten was de linkspoot acht keer trefzeker.

Luijckx denkt dat Meerdink toe is aan een seizoen als eerste spits. De analist krijgt de vraag of hij hem wil vergelijken met Brobbey. “Ik ben meer fan van Meerdink. Brobbey is alleen sterker. Ik vind Meerdink veel lichtvoetiger, hij kan makkelijker bewegen en is technischer.”