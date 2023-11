‘Kapitale fouten gemaakt in onderzoek naar gedrag van Marc Overmars bij Ajax’

Maandag, 27 november 2023 om 22:04 • Mart van Mourik

Er zijn grote fouten gemaakt in het onafhankelijke onderzoek van Bezemer & Schubad naar het gedrag van Marc Overmars bij Ajax, zo stelt diens woordvoerder Frank Neervoort in gesprek met De Telegraaf. “Het feit dat Marc Overmars op geen enkele wijze in het onderzoek is gekend, is zeer onzorgvuldig”, aldus Neervoort.

Onlangs werd Overmars voor twee jaar (waarvan één voorwaardelijk) geschorst door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). In de uitspraak van het ISR staat overigens niets over het onderzoek van Bezemer & Schubad.

De straf betekent dat de oud-prof een jaar lang niet aan de slag mag bij de KNVB of organisaties die aan de Nederlandse voetbalbond verbonden zijn. De schorsing heeft geen gevolgen voor de taken van Overmars bij Royal Antwerp in België.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Neervoort stelt in een reactie aan de krant dat er grote fouten zijn gemaakt in het onafhankelijke onderzoek. Op de eerste plaats bekritiseert de woordvoerder het onderzoek vanwege het gebrek aan hoor en wederhoor. “Overmars is als hoofdrolspeler niet uitgenodigd voor een interview. Het was nauwkeurig en feitelijk geweest als hij wél was geïnterviewd.”

Bovendien heeft Overmars ‘geen inzage gehad in de informatie en conclusies die over hem in het rapport staan’. Daarnaast stelt Neervoort dat in het rapport niet duidelijk naar voren komt wie er bevestigt dat er binnen Ajax een onveilige werkomgeving is voor vrouwen, iets dat wél geclaimd wordt.

Uiteindelijk heeft ISR de het onderzoek van Bezemer & Schubad ‘volledig genegeerd’ in de uitspraak, zo concludeert de woordvoerder. “Het is door de tuchtcommissie volledig genegeerd, want in de uitspraak wordt met geen woord over het rapport gerept.”

ISR-directeur laat overigens aan De Telegraaf weten geen extra commentaar te kunnen geven. Bezemer & Schubad is om een reactie gevraagd, maar het onafhankelijke onderzoeksbureau was niet bereikbaar voor feedback.