Justin Kluivert lovend over collega bij Oranje: 'Heerlijk om in je team te hebben'

Justin Kluivert kijkt reikhalzend uit naar deel twee van het tweeluik van het Nederlands elftal met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De aanvallende middenvelder hoopt vooral dat één van zijn teamgenoten ook in Valencia in topvorm steekt.

''We weten dat we als Nederland veel kwaliteit in het team hebben. We kunnen ook bouwen op andere spelers, inclusief mijzelf. En dat is alleen maar fijn om te weten'', is Kluivert tevreden over de vele opties in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

De verslaggever van Ziggo Sport heeft direct een andere vraag voor Kluivert. ''Jij bent een snelle jongen. Maar is Frimpong sneller of niet?'' Wat volgt is een duidelijk antwoord van de aanvallende middenvelder. ''Ik geef hem daarin wel de winst, zeker.''

''Hij speelde donderdag heel goed. Dat is een kracht die we goed hebben benut, en hopelijk zondag ook weer kunnen benutten. En als je iemand hebt die zó snel is, dan is dat heerlijk om in je team te hebben'', is Kluivert lovend over zijn collega-international van Oranje.

Kluivert hoopt dat Oranje zondag opnieuw lef en durf toont tegen Spanje. ''Het is wel goed denk ik om druk te zetten. Spanje wil voetballen. En dat kunnen ze heel goed, dat hebben ze laten zien. Dus dat wil je Spanje zo min mogelijk laten doen. Ik hoop dat het druk zetten zondag lukt.''

''En we gaan natuurlijk voor een overwinning. Anders kunnen we beter in Nederland blijven. Het was donderdag een zware pot, maar we hebben ook gezien waar we Spanje pijn kunnen doen. Ze willen thuis beter spelen dan in Rotterdam. Maar we zijn er klaar voor'', aldus de strijdvaardige Kluivert.

Nederland leek donderdag te gaan winnen van regerend Europees kampioen Spanje. Na de rode kaart voor Jorrel Hato wisten de Spanjaarden via Mikel Merino ver in blessuretijd alsnog de 2-2 te maken.