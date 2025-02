Jude Bellingham dupeert Real Madrid, dat met tien tegen elf niet voorbij Osasuna komt

Real Madrid heeft zeer kostbaar puntenverlies geleden in LaLiga. De hoofdstedelingen begonnen uitstekend via een treffer van Kylian Mbappé, maar na de vroege rode kaart voor Jude Bellingham wist Ante Budimir na rust gelijk te maken: 1-1. Real Madrid was met tien tegen elf niet bij machte om de winnende treffer te forceren, en dus kan FC Barcelona bij een zege in punten gelijk komen. Atlético Madrid, dat nu twee punten minder heeft, kan de koppositie zelfs overnemen.

Bij Real Madrid koos trainer Carlo Ancelotti voor een 4-4-2-formatie, waarin er op het middenveld plek was voor Luka Modric, Brahim Díaz, Eduardo Camavinga en Bellingham. Mbappé en Vinícius Júnior vormden de tweemansvoorhoede. Aurélien Tchouaméni stond centraal achterin met Raúl Asencio, terwijl Federico Valverde (rechts) en Fran García (links) de backs van dienst waren.

Real Madrid greep binnen een kwartier de leiding in Pamplona. Na enkele combinaties over de rechterkant werd gelegenheidsrechtsback Valverde de diepte ingestuurd. Het loopwonder uit Uruguay keek op en plaatste de bal precies goed bij de eerste paal, waar Mbappé raak schoot: 0-1.

Osasuna toonde zich echter een taaie tegenstander. Aimar Oroz werd bereikt op randje zestien en ontdeed zich met een razendsnelle kapbeweging van zijn directe tegenstander, voor hij het met een ouderwets puntentje probeerde in de verre hoek. Thibaut Courtois redde Real Madrid met een fraaie reflex.

Aan de andere kant van het veld in Estadio El Sadar mocht het een klein wonder heten dat het geen 0-2 werd. Mbappé zette een uitstekende loopactie in en gaf Vinícius een bijna niet te missen kans, maar de Braziliaan schoot vanaf een meter of tien voor het doel recht in de handen van goalie Sergio Herrera.

De wedstrijd nam vervolgens een uiterst opvallende wending. Na een mislukte aanval van Real Madrid ging de verhitte Bellingham in gesprek met arbiter José Munuera. Bellingham was duidelijk ergens ontevreden over en kreeg na zijn zoveelste opmerking een directe rode kaart van Munuera.

Ancelotti wisselde niet in de rust en moest toezien hoe het kort na de onderbreking gelijk werd. Jon Moncayola miste eerst nog een enorme kans, voordat Budimir de rebound naast schoot. De spits werd daarbij echter geraakt door Camavinga, wat hem na een VAR-check een strafschop tegen koste. Budimir ging achter de bal staan en schoot raak: 1-1.

Wat volgde was een wedstrijd waarin beide ploegen kansen kregen op de overwinning. Zo leek Mbappé op weg naar naar de 1-2, ware het niet dat hij op het laatste moment gestuit werd door een verdediger. Een dribbel van Vinícius leverde ook ternauwernood niets op, want hij zag zijn poging eveneens door een verdediger gekeerd worden.

Osasuna meldde zich vrij regelmatig in en rondom de zestien, maar het ontbrak bij de thuisploeg aan de benodigde kwaliteit om er nog 2-1 van te maken. De wedstrijd eindigde in 1-1, wat vooral bij Real Madrid een zure nasmaak zal opleveren.