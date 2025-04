Journalisten, fans en analisten zijn het bijna allemaal eens over arbiter Bas Nijhuis tijdens FC Utrecht - Ajax

Het optreden van scheidsrechter Bas Nijhuis tijdens het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en Ajax is zondag het onderwerp van gesprek op X. Diverse journalisten en fans ergeren zich aan de wijze waarop de arbiter fluit, of eigenlijk aan de momenten waarop hij juist niet fluit.

Halverwege kijkt Ajax in De Galgenwaard aan tegen een 1-0 achterstand. Na een half uur spelen bezorgde Siebe Horemans een voorzet vanaf de rechterkant bij Sébastien Haller, die van dichtbij de bal binnenfrommelde.

Journalist Jeroen Kapteijns maakt op X duidelijk het opvallend te vinden dat Nijhuis pas een keer een kaart uitdeelde: Jordan Henderson kreeg geel voor aanmerking op de leiding. “Er zijn behoorlijke overtredingen gemaakt, maar Nijhuis houdt de kaarten op zak.”

“Met name Anton Gaaei mag er niet over klagen dat Nijhuis de kaarten nog op zak houdt”, voegt Kapteijns eraan toe. “Gaaei en El Karouani gleden beiden naar een bal, waarbij de Deen te laat was en El Karouani op het onderbeen werd geraakt. Dat was normaal gesproken wel een kaart geweest, nog los van de kleur.”

Ook journalist Mike Verweij zet zijn vraagtekens bij het optreden van de arbiter. “FC Utrecht op 1-0, tegen de verhouding in. En het indirecte gevolg van Bas Nijhuis die een honderd procent overtreding op Jorrel Hato afdoet als de bal spelen.”

Bij ESPN is Nijhuis eveneens onderwerp van discussie. Bram van Polen zag de arbiter van dienst meermaals in de fout gaan. "Het is de grote Nijhuis-show. Er wordt voor het doelpunt van Haller duidelijk een overtreding gemaakt op Jorrel Hato. Zijn fluiten heeft te veel invloed op de wedstrijd", besluit de analist.

Verder zijn ook andere fans en X-gebruikers niet te spreken over de beslissingen van de arbitrage. “Het is de grote Nijhuis-show”, zo trekt een kijker dezelfde conclusie als Van Polen over Nijhuis.