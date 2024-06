‘Joshua Zirkzee is persoonlijk rond met Milan, maar er is nog één struikelblok’

Joshua Zirkzee heeft een persoonlijk akkoord bereikt met AC Milan, zo meldt Calciomercato. De 23-jarige spits van Bologna gaat naar verluidt vier miljoen euro (inclusief bonussen) per jaar verdienen en een vijfjarig contract tekenen als de deal definitief rondkomt. Er is echter nog wel één struikelblok wat betreft een overgang naar i Rossoneri: de commissie van zijn zaakwaarnemer.

Zirkzee heeft een geweldig seizoen achter de rug met Bologna, voor wie hij in 37 wedstrijden 12 keer trefzeker was. De in Schiedam geboren spits kon de afgelopen periode op ontzettend veel belangstelling rekenen van Europese topclubs waardoor het niet de vraag was óf hij zou vertrekken, maar waar naartoe.

Milan lijkt de beste papieren te hebben en heeft nu dus ook een persoonlijk akkoord bereikt met Zirkzee. Er waren geen onderhandelingen nodig met Bologna, aangezien de negentienvoudig jeugdinternational een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract heeft staan. Daardoor zijn i Rossoblù kansloos als een club dat bedrag op tafel legt.

De commissie die zijn zaakwaarnemer verlangt vormt momenteel nog een (laatste) struikelblok. Volgens Calciomercato zou Kia Joorabchian namelijk vijftien miljoen euro willen verdienen aan de deal. Dat is de clubleiding van Milan te gortig. De verwachting is wel dat er een akkoord zal worden bereikt. Mogelijk is dat deze week al, zo klinkt het.

Arsenal en Manchester United

Arsenal en Manchester United zouden de onderhandelingen tussen Milan en het kamp van Zirkzee volgensgoed in de gaten houden. De Engelsen hebben vooralsnog geen actie ondernomen, omdat beide clubs nog niet weten voor welke spelers zij deze zomer willen gaan.

Daarnaast is zowel Arsenal als Manchester United ervan op de hoogte dat Milan héél dicht bij de handtekening van Zirkzee is. De clubs komen alleen in actie als de deal tussen i Rossoneri en de Nederlander nog afketst, zo klinkt het. Zirkzee heeft wel duidelijk zijn voorkeur uitgesproken voor Milan en wenst het liefst in de Serie A te blijven, aldus Calciomercato.

Zirkzee speelt sinds de zomer van 2022 voor Bologna, dat hem voor 8,5 miljoen euro overnam van Bayern München. Der Rekordmeister kan de spits voor twintig miljoen euro terughalen wegens een speciale clausule, maar besluit dat dus niet te doen. De club uit Beieren ontvangt in ieder geval een fors doorverkooppercentage als Zirkzee verkocht wordt.

