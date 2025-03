Joshua Brenet spreekt openlijk over littekens nadat gevangenisstraf hem bespaard blijft

Joshua Brenet hoeft geen gevangenisstraf uit te zitten. De dertigjarige verdediger werd in 2024 nog veroordeeld tot een maand celstraf, maar in hoger beroep is de oorspronkelijke straf omgezet naar een werkstraf van zestig uur.

De voormalig verdediger van onder meer PSV en FC Twente werd in januari 2023 binnen twee weken tijd tweemaal aangehouden door de politie in Enschede vanwege rijden zonder geldig rijbewijs. Brenet moest een geldboete betalen en een verplichte cursus volgen. Daarnaast werd zijn rijbewijs ongeldig verklaard.

Brenet kreeg in de nasleep van het incident te horen dat hij een maand celstraf moest uitzitten. Hij ging in hoger beroep en met succes: het hof is van mening dat de straf veel te zwaar is en dat werkstraf van zestig uur volstaat.

De leiding van Twente nam na de veroordeling direct afscheid van Brenet, die inmiddels actief is voor Al Rayyan uit Qatar. Brenet was even terug in Nederland om de uitspraak in het hoger beroep aan te horen.

Brenet, in 2020 al eens veroordeel voor rijden onder invloed, is getekend door alle heisa rondom zijn persoon. ''Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen, want spijt heb ik zeker. Ik heb ervan geleerd en heb lang op de blaren moeten zitten. Je kunt wel zeggen dat ik er ook littekens aan over heb gehouden'', zo klinkt het bij RTV Oost.

Met die littekens verwijst Brenet naar het feit dat hij met de vrees voor een gevangenisstraf geen club in Europa kon vinden, en uiteindelijk in Qatar terechtkwam. De rechtsback benadrukt dat dat grote gevolgen heeft gehad voor zijn gezin, dat in Nederland is blijven wonen.

De interlandcarrière van Brenet had bij een celstraf ook een fikse deuk kunnen oplopen. De verdediger is namelijk in beeld bij Dick Advocaat, bondscoach van Curaçao, om op de lijst te worden gezet voor de Gold Cup van deze zomer in de Verenigde Staten.