Jong PSV begint met ijzersterke opstelling aan seizoensopener tegen Jong Ajax

Jong PSV start op oorlogssterkte aan de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax van maandagavond. Er zijn onder meer basisplaatsen voor Couhaib Driouech, Ricardo Pepi en Isaac Babadi. De ontmoeting op De Herdgang begint om 20:00 uur.

Pepi viel zaterdag nog in bij PSV, dat het seizoen begon met een klinkende 5-1 overwinning op RKC Waalwijk. Driouech en Babadi bleven 90 minuten op de bank zitten in het Philips Stadion.

Aan de kant van Ajax zijn er basisplaatsen voor onder meer Ahmetcan Kaplan en Julian Rijkhoff, die vorig jaar terugkeerde na een periode bij Borussia Dortmund. Kaplan kwam dit seizoen nog niet in actie in de hoofdmacht en mag ritme opdoen in Jong Ajax.

Jong Ajax eindigde vorig seizoen op een teleurstellende vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Onder leiding van trainer Frank Peereboom, die is doorgestroomd vanuit Ajax Onder 18, moet de beloftenploeg het dit jaar beter doen.

Jong PSV staat met ingang van dit seizoen onder leiding van Alfons Groenendijk. De Eindhovenaren sloten de vorige jaargang af op de zestiende plaats, en azen dus ook op verbetering.

Eerste Divisie Jong FC Utrecht JOU 2024-08-16T18:00:00.000Z 20:00 Jong PSV JPS

Eerste Divisie Jong Ajax JOA 2024-08-19T18:00:00.000Z 20:00 MVV MAA

Opstelling Jong PSV: Drommel; Van de Blaak, Bresser, Dams, Van de Riet; Land, Bawuah, Babadi; Abed, Pepi, Driouech

Opstelling Jong Ajax: Setford; Alders, Verschuren, Kaplan, Mokio; Brandes, Faberski, Chourak; Konadu, Rijkhoff, Banel.