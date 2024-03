John van ’t Schip maakt zich zorgen om blessure bij Ajax: ‘Het duurt heel lang’

John van ‘t Schip heeft een update gegeven over de fysieke gesteldheid van zijn ploeg. In gesprek met Ajax TV laat de trainer van Ajax weten dat meerdere spelers gewerkt hebben aan hun herstel tijdens de interlandperiode en dat die hersteltrainingen, enkele uitzonderingen daargelaten, goed verlopen.

“We waren net goed begonnen na de winterstop en hadden de aansluiting gevonden”, blikt Van ‘t Schip terug op de start van het kalenderjaar. “Daarna is toch de klad erin gekomen. Dat komt aan de ene kant doordat er een aantal creatieve spelers ontbrak, en dan wordt het voor ons lastiger om voorin heel gevaarlijk te worden.”

Brobbey is een van spelers die tijdens de interlandperiode in Amsterdam is achtergebleven om aan het fysieke herstel te werken. Van ‘t Schip meldt dat het nu beter gaat met Brobbey en dat de spits naar alle waarschijnlijkheid spoedig weer inzetbaar is.

“Brian is buiten aan het trainen met de fysio’s, maar dat zijn meer loopoefeningen”, vertelt de coach. “Ik denk dat hij er de eerste week zeker nog niet bij is. Alles eerder is meegenomen. Je moet heel voorzichtig zijn met een hamstring. Gelukkig was dit niet een hele grote blessure, waardoor hij relatief snel weer terug kan zijn.”

Tegelijkertijd is ook Bergwijn, die voor het ingaan van de interlandperiode al zijn rentree maakte, weer dicht bij volledig herstel is. “Steven gaat goed. Hij doet elke training weer mee.”

Minder positief is Van ‘t Schip over Berghuis. “Het is een groot vraagteken. Het duurt heel lang. Hij zou tegen Fortuna zijn rentree maken, maar toen kreeg hij last van zijn rug. Dat is nog steeds het geval, met zijn rug en knie. Hij heeft een terugslag.”

“We moeten even afwachten. Hij is nog niet aan het trainen met de groep. Het kan misschien ook in één keer wel crescendo gaan, maar dat is nu nog niet het geval”, aldus Van ‘t Schip, die bovendien aangeeft dat Mika Godts hersteld is nadat hij een ‘kleine reactie’ had na een training. Josip Sutalo wordt dinsdag of woensdag weer op de training verwacht.

