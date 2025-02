Jan Streuer weigert in te gaan op vraag van Hans Kraay junior: ‘Dan was ik niet gekomen’

Hans Kraay junior probeert bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN te weten te komen of Sem Steijn een clausule in zijn contract heeft staan. FC Twente-bestuurder Jan Streuer weigert, ondanks herhaalde pogingen, op de vraag in te gaan.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias legt Streuer eerst de stelling voor of Steijn naar het buitenland moet gaan komende zomer of naar een Nederlandse topclub. “Dat zou ik echt niet weten. Die jongen moet beslissen waar hij naar toe wilt. Wij hopen dat er een goede club komt”, geeft de 73-jarige bestuurder aan.

“Of hij naar de top van Nederland of het buitenland gaat, ligt aan hem. Sommige spelers maken goede keuzes, andere maken mindere keuzes”, klinkt het. “Ik denk dat het voor hem wel belangrijk is om een goede keuze te maken, omdat hij een bepaalde speler is met bepaalde kwaliteiten”, adviseert Streuer.

“Heel veel spelers willen een vervolgstap maken. Ze willen altijd snel naar buitenland”, laat Streuer weten. “Ik vind persoonlijk dat het heel belangrijk is, dat hij naar een club gaat waar hij zijn eigen spel kan spelen. Dat heeft hij wel nodig.”

De technisch adviseur van de Enschedeërs laat weten wat Steijn zo goed maakt. “Bij ons doet hij waar hij goed is. Hij herkent ruimtes, heeft een goede trap en scoort veel. Je moet hem wel goed gebruiken. Als je hem wat verder terug laat spelen, dan wordt het niets”, stelt hij.

Kraay wil vervolgens weten of er een clausule in het contract van Steijn staat. “We praten nooit over wat in contracten staat”, geeft Streuer aan. De 65-jarige analist grapt dat de Tukker daarvoor is uitgenodigd. “Dan was ik niet gekomen”, laat de 73-jarige adviseur stellig weten.

De ESPN-analist probeert vervolgens te vissen of de Eredivisie-topscorer betaalbaar is voor Feyenoord. “We houden er rekening mee dat hij gaat vertrekken. Of hij betaalbaar is voor Feyenoord, dat horen we wel. Ik denk dat er veel buitenlandse clubs komen”, geeft Streuer aan.