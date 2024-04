Ipswich Town met één been in de Premier League na overwinning op Coventry City

Ipswich Town staat met een been in de Premier League. Op bezoek bij Coventry City werd er met 1-2 gewonnen. Kiefer Moore zette Ipswich al vroeg op voorsprong. In de tweede helft zorgde Haji Wright nog voor de gelijkmaker, maar bezorgde Cameron Burgess Ipswich de belangrijke driepunter. Hierdoor heeft Ipswich met nog een wedstrijd te gaan een voorsprong van drie punten op Leeds United, dat wel een beter doelsaldo heeft.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na acht minuten was het al raak voor de bezoekers uit Ipswich. Wes Burns werd prachtig weggestuurd, haalde de achterlijn en legde bekeken terug op Moore. De lange spits rondde koeltjes af. Voor rust kregen beide ploegen enkele kansen, maar beide doelmannen blonken uit met fraaie reflexen.

Na ruim een uur spelen kwam Coventry op gelijke hoogte. Na een slim steekballetje werd Wright in scoringspositie gebracht. Met een lage, harde knal schoot hij de bal onder doelman Brad Collins door: 1-1. Niet lang daarna konden de meegereisde Ipswich-fans alweer juichen. Coventry kreeg een vrije trap niet lekker weggewerkt, waarna Burgess raak kon schieten: 1-2. In de elf minuten extra tijd was het nog even bibberen voor Ipswich, maar werd de overwinning over de streep getrokken.

Door de zege is Ipswich zo goed als zeker van promotie naar de Premier League, waar het in het seizoen 2001/02 voor het laatst speelde. Met nog een duel te spelen bedraagt de voorsprong op nummer drie Leeds United drie punten. Een gelijkspel in het laatste duel tegen Huddersfield komende zaterdag is dus sowieso voldoende.

Coventry City - Ipswich Town 1-2

8’ 0-1 Kiefer Moore64’ 1-1 Haji Wright69’ 1-2 Cameron Burgess

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties