Inter komt in punten gelijk met Napoli na winst in nat Turijn

Inter heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om de Italiaanse titel. De Champions League-finalist speelde met een B-team, maar ook dat was voldoende om Torino opzij te schuiven: 0-2. Inter heeft 77 punten, evenveel als koploper Napoli. Inter komt nog tweemaal in actie, Napoli driemaal.

Inter, waar Stefan de Vrij in de basis stond en Denzel Dumfries aan het begin van de tweede helft inviel, moest al na twee minuten tijdelijk worden gestaakt. Een Torino-fan viel op zijn nek en had medische assistentie nodig. Een donderstorm met hagel vertraagde de wedstrijd in een later stadium verder.

Inter had een klein kwartier nodig om op voorsprong te komen. Nicola Zalewski controleerde de bal met zijn hak, sneed naar binnen en schoot met zijn mindere rechter vanaf randje zestien fraai raak: 0-1.

Ondanks het grote aantal reservespelers in de basis van Inter had de ploeg van trainer Simone Inzaghi weinig moeite met Torino, dat goed wegkwam toen een knal van Matteo Darmian ternauwernood naast het doel van Vanja Milinkovic-Savic zoefde.

De eerste grote mogelijkheid op een treffer voor Torino kwam op naam van Adam Masina. De Marokkaan mocht het proberen met een volley in de zestien. Inter ontsnapte: over. Inter-goalie Josep Martínez moest in de blessuretijd van de eerste helft in actie komen om Che Adams van scoren te beletten.

Aan het begin van de tweede helft, met Dumfries en Federico Dimarco als invallers binnen de lijnen, dwong Mehdi Taremi Milinkovic-Savic tot een katachtige reflex. Een minuut later kreeg Inter een stafschop, na een overtreding van de Torino-goalie op Taremi.

Kristijan Asllani pakte zijn verantwoordelijkheid en benutte het buitenkansje. Dimarco en Joaquín Correa lieten daarna na Inter op 0-3 te zetten. Mesina leek in blessuretijd alsnog zijn goal te pakken met een acrobatische goal. Echter ging daar een streep doorheen door een duw in de rug bij Asllani.