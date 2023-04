‘Ik zoek Erik ten Hag zeker even op, onze tijd bij Ajax schept een band’

Zondag, 23 april 2023 om 10:48 • Guy Habets • Laatste update: 10:51

Joël Veltman ziet uit naar het weerzien met Erik ten Hag. De rechtsback van Brighton & Hove Albion speelde in zijn tijd bij Ajax onder de Tukker en komt hem nu opnieuw tegen in de halve finale van de FA Cup. Veltman is zelf geblesseerd en kan dus niet in actie komen tegen Manchester United, maar verwacht wel dat hij zijn oude leermeester even kan spreken.

Zondagmiddag spelen United en Brighton op Wembley om een plekje in de finale van de FA Cup, waar Manchester City wacht. Veltman stelt dat zijn ploeg een meer dan gemiddelde kans maakt op de winst. "De afgelopen jaren hebben we vaak leuk gespeeld tegen Manchester United en ook een aantal goede resultaten geboekt", zegt hij tegen Voetbal International. "We wonnen in de eerste speelronde van dit seizoen nog van United op Old Trafford (1-2, red.). Dat was de eerste competitiewedstrijd van Erik."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toen kwam het niet tot een ontmoeting tussen Veltman en zijn voormalig oefenmeester, maar de verdediger hoopt dat het nu wel zover komt. "In de drukte kwam het er toen niet meer van, maar voor de wedstrijd op Wembley zoek ik Erik zeker even op. We hebben samen natuurlijk een mooie tijd beleefd bij Ajax, dat schept zeker een band. In augustus heb ik op Old Trafford wel nog met Lisandro Martínez en Donny van de Beek gesproken."

Veltman maakte in die wedstrijd in augustus vorig jaar wel minuten en maakte een goede indruk tegen niet de minste tegenstander. De voormalig stopper van Ajax haalde vertrouwen uit zijn prestaties in het verleden. "Ik stond nog tegenover Cristiano Ronaldo. Hij kwam als invaller in het veld en kreeg een goede kopkans, maar we hadden hem aardig in de tang. Net als die keer bij Juventus - Ajax in de Champions League. Ik wist dat ik hem aardig kon bijhouden, haha."