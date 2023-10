‘Ik kan me niet voorstellen dat Ajax niet bij de bovenste vier eindigt’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 14:39 • Bart DHanis • Laatste update: 14:59

Willem van Hanegem is het meest geschrokken van FC Utrecht dit seizoen, zo zegt hij in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad. Ook denkt hij dat Ajax dit seizoen nog wel derde of vierde gaat eindigen.

Voor zowel Utrecht als Ajax is het seizoen dramatisch begonnen. De clubs staan respectievelijk achttiende en zestiende. “Ik ben meest geschrokken van Utrecht”, zegt Van Hanegem desgevraagd. “Nog meer dan van Ajax. Gek dat ik ineens Utrecht zeg.”

“Utrecht gaat elk jaar voor de derde of vierde plek en dan kopen ze een hele bus met spelers”, gaat de Kromme verder. “Waarschijnlijk dacht Ajax: dat gaan wij ook eens proberen. Het is voor alle twee verschrikkelijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de interlandperiode staat het duel tussen Utrecht en Ajax in De Galgenwaard op het programma. Van Hanegem kan zich echter niet voorstellen dat de Amsterdammers het lastig zullen krijgen in de Domstad.

“Hoe gek het ook klinkt. Ik kan het me niet voorstellen. Als ik Utrecht zie spelen, dan is dat echt vreselijk om te zien. Ajax heeft nog wel genoeg kwaliteiten om dit soort wedstrijden te winnen.”

Van Hanegem verwacht dan ook dat Ajax de crisis snel te boven zal komen. “Ik denk dat Ajax derde of vierde wordt. Kan me niet voorstellen dat ze aan het einde van de rit niet bij de bovenste vier staan.”

De voormalig middenvelder van Feyenoord is daarnaast ook kritisch op sportzender ESPN. “Ze vragen de hele tijd aan Maurice Steijn wanneer hij eruit wordt gestuurd. Als die sufferd dat bij mij zou doen, zou ik zeggen: 'Rot jij eens even op, joh.'"