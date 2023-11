Hoofdrolspeler Xavi Simons verovert zelf de bal en schiet van afstand raak

Zondag, 12 november 2023 om 21:35 • Mart van Mourik

RB Leipzig heeft zondagavond een overtuigende zege geboekt in de Bundesliga. In eigen huis was het team van trainer Marko Rose met 3-1 te sterk voor SC Freiburg. Grote man aan de kant van die Roten Bullen was Xavi Simons, die met een treffer én een assist een grote bijdrage leverde aan de overwinning. Dankzij de driepunter besluit RB Leipzig de elfde speelronde op de vierde positie van de ranglijst.

Simons had nog geen zes speelminuten nodig om toe te slaan. Hij veroverde zelf de bal op het middenveld en snelde richting het zestienmetergebied, waarna hij vanaf circa twintig meter afstand raak schoot in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft stelde Freiburg, ondanks dat RB Leipzig overduidelijk de bovenliggende partij was, orde op zaken: op aangeven van Matthias Ginter tekende Merlin Röhl de 1-1 aan.

Zeven minuten na de hervatting dacht Freiburg zelfs op voorsprong te komen. Lucas Höler tikte van dichtbij binnen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat Noah Weißhaupt in de opbouw van de aanval net buitenspel stond.

Nadien bleef met name Leipzig op zoek gaan naar een nieuwe treffer. Het ontbrak de ploeg van Rose aan scherpte en nauwkeurigheid in de afrondende fase van veel aanvallen, waardoor Freiburg lang het hoofd boven water hield.

In de 77ste speelminuut werd de vijandige muur toch geslecht door Leipzig. Op advies van de videoscheidsrechter kende Patrick Ittrich een strafschop toe aan de thuisploeg na een overtreding op Christoph Baumgartner. Loïs Openda greep zijn kans en zorgde vanaf elf meter voor de voorsprong

Nog geen minuut na de 2-1 viel de beslissing in de Red Bull Arena. Wederom was er een sleutelrol weggelegd voor Xavi Simons, die Baumgartner op zijn wenken bediende. De invaller schoot raak in de rechterhoek: 3-1.

[stand:]