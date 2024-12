Het bijzondere avontuur van Bart Ramselaar: ‘Mijn grootste droom was ooit Spanje’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone regelmatig met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Bart Ramselaar (28), de drievoudig international van het Nederlands elftal die inmiddels in Singapore speelt.

Door Wessel Antes

Jarenlang was Ramselaar een bekend gezicht in de Eredivisie. Namens FC Utrecht en PSV speelde de Amersfoorter meer dan tweehonderd wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal. Negen maanden geleden verdween hij plotseling uit beeld. Ramselaar tekende tot medio 2026 bij Lion City Sailors FC.

Sinds zijn transfer, eind februari, is Ramselaar nog niet teruggekeerd in Nederland. “Als we een keer vrij zijn, zijn we vaak maar een weekje vrij. Dan kies ik toch voor een iets kortere reis naar een land dat hier in de buurt ligt. Zo was ik afgelopen zomer bijvoorbeeld in Australië. Gelukkig hebben vrienden en familie mij wel al opgezocht in Singapore, dat was fijn.”

De eerste periode in Singapore is Ramselaar goed bevallen. “Ik heb tien jaar in de Eredivisie gespeeld en voelde me altijd thuis bij Utrecht in de Galgenwaard. Soms mis ik dat wel, maar ik moet zeggen dat ik het hier echt naar mijn zin heb. Alles is beter dan ik had verwacht. Het leven bevalt me goed.”

Met name het klimaat stemt Ramselaar tevreden. “Het is hier altijd warm. In Nederland begint het inmiddels kouder te worden, maar in Singapore kun je op de koudste dag van het jaar bij wijze van spreken nog naar het strand. Het weer in Nederland is iets dat ik niets mis.”

Het Bayern München van Singapore

Ramselaar zocht al langere tijd naar een buitenlands avontuur. “Twee jaar geleden was ik dicht bij een transfer naar China, maar toen wilde Utrecht mij niet laten gaan. In diezelfde periode had ik ook een persoonlijk akkoord met Millwall uit Londen. Een Engels avontuur dat mij nog meer aansprak. Ook dat bod werd niet geaccepteerd. Dat is nou eenmaal hoe het werkt met contracten in het voetbal, je moet bepaalde keuzes accepteren.”

“Toen ik afgelopen winter deze kans kreeg en Utrecht ook een leuk bedrag aan mij kon overhouden, waren alle partijen tevreden”, blikt Ramselaar terug. “Ik heb met onze trainer Aleksandar Rankovic gesproken in Amsterdam, hem kende ik al van zijn tijd bij Utrecht. Het verhaal van Lion City Sailors was erg goed, waardoor ik de keuze snel heb kunnen maken.”

Ramselaar is uitstekend begonnen aan zijn avontuur bij Lion City Sailors. Na zeventien officiële wedstrijden staat de aanvallende middenvelder op zeven doelpunten en zes assists. Zijn eerste Aziatische prijs is ook al een feit: de Singapurian Super Cup.

De enthousiaste Ramselaar omschrijft zijn club als het ‘Bayern München van Singapore’. “Onze eigenaar Forrest Li heeft grootse plannen. Hij wil Singapore en Lion City Sailors op de kaart zetten in het Aziatische voetbal. Aan dat project zijn we nu bezig. We hebben een goede selectie met een aantal Europese spelers als Lennart Thy en Maxime Lestienne.”

Waar Ramselaar als twintigjarige international van Oranje nog droomde van Europese topcompetities, geniet de rechtspoot nu van het voetbal in Azië. “Met name de Aziatische Champions League is een bijzondere competitie. Daardoor hebben we de afgelopen maanden gespeeld in landen als China, Vietnam en Thailand. Dat soort reizen maken dit avontuur extra speciaal.”

Cultuurshock

Binnen Azië zijn de verschillen groot, zo merkt Ramselaar. “Singapore lijkt een beetje op Dubai, als je bijvoorbeeld kijkt naar de veiligheid en hoe schoon de straten zijn. In andere landen ervaarde ik wel een culture shock. Laatst was ik in Hanoi, dat was bizar chaotisch. Heel anders dan in Europa, maar wel bijzonder om mee te maken. Ik maak hier in een paar maanden tijd meer mee dan in tien jaar Eredivisie.”

Ramselaar haalt de wedstrijd tegen PERSIB Bandung als voorbeeld aan. “In Indonesië zijn ze echt voetbalgek. Ze beleven het spel op een andere manier dan in Nederland. Bij Persib spelen toevallig twee Nederlanders, Marc Klok en Nick Kuipers, die dat ook aan mij vertelden. Zulke dingen had ik nooit geweten als ik dit avontuur niet was aangegaan.”

Lion City Sailors FC

Vlak nadat Ramselaar had getekend bij Lion City Sailors, vertrok Nederlander Richairo Zivkovic bij de club. Toch kan de middenvelder nog altijd terugvallen op een aantal landgenoten wanneer de Aziatische voetbalgekte hem te veel zou worden. “Rankovic, onze trainer, spreekt Nederlands. Daarnaast hebben we ook nog twee Nederlandse fysio’s rondlopen. Soms is dat wel makkelijk.”

“Lennart (Thy, red.) is ook een halve Nederlander”, lacht Ramselaar. “Het blijft een Duitser, een beetje anders, maar het is een goede gozer. Hij spreekt ook Nederlands.” Thy speelde de afgelopen jaren voor Sparta Rotterdam en PEC Zwolle, alvorens hij eind mei naar Singapore trok.

De spelers van Lion City Sailors hebben niets te klagen. “De faciliteiten en ons trainingscomplex zijn goed. Daarmee kunnen we ons denk ik meten aan topclubs uit de Eredivisie. Het stadion is helaas wel klein. De sfeer tijdens competitiewedstrijden is minder dan wanneer we internationaal spelen.”

Toeristen

Ramselaar maakt een stuk minder foto’s met fans dan in Nederland. “De meeste voetbalfans hier zijn helemaal gek van de Premier League, ze supporten een Engelse club. Daardoor kan ik vrij anoniem over straat. De meeste foto’s die ik heb gemaakt, waren juist met Nederlandse toeristen.”

“Nederlanders kom ik hier regelmatig tegen. Vaak op een fiets. Dat zou ik zelf niet zo snel doen, het is hier best gevaarlijk. Of ze verbaasd zijn als ze mij ontmoeten? Aan het begin wel. Inmiddels weten de meesten wel dat ik hier speel. Soms zie ik een Nederlandse vlag in ons stadion, dat vind ik wel leuk”, aldus Ramselaar.

Ook buiten het veld trekt Ramselaar veel op met zijn Europese teamgenoten. “Je zoekt elkaar al snel op. Dat geldt ook voor onze vrouwen, die allemaal in dezelfde situatie zitten. Daardoor heb je een goede band.”

Als Ramselaar een paar dagen vrij is, speelt hij zelf eveneens de toerist. “Ik vind het leuk om nieuwe plekken te ontdekken rondom Singapore. Laatst was ik een paar dagen in Phuket, omdat een aantal Nederlandse vrienden van mij daar waren. Reizen is iets dat ik graag doe, dus dat is wel een bijkomend voordeel. Ik zie nu echt iets van de wereld.”

Ramselaar heeft een goede tip voor Nederlandse toeristen. “Ik zou aanraden om naar Marina Bay Sands te gaan, één van mijn favoriete plekken in Singapore. Dat is een hotel, met daarachter een heel mooi gebied waarin je allerlei leuke dingen kunt doen. Wandelen, eten of gewoon een drankje. Mijn favoriete spot? CÉ LA VI, een rooftopbar bovenin het hotel dat ik net noemde. Daar heb je een prachtig uitzicht over de hele stad.”

Lion City Sailors FC

Eremetaal

In Nederland werd Ramselaar landskampioen met PSV in het seizoen 2017/18. “Mijn totale aantal prijzen heb ik in Azië tijdens mijn debuutwedstrijd verdubbeld”, zegt Ramselaar met een goede portie zelfspot. “Het was een mooie binnenkomer. Ik hoop dit seizoen kampioen te worden met Lion City Sailors. Dat is wel ons doel.”

Onlangs moest Ramselaar twee wedstrijden toekijken, omdat hij zijn eerste rode kaart als profvoetballer kreeg. “Dat was in Indonesië. Ik wilde een bal buiten tikken, maar was te laat, waardoor ik met gestrekt been op zijn enkel kwam. Totaal geen actie voor mij, maar ook daar leer ik weer van.”

De komende jaren wil Ramselaar meer prijzen pakken in Azië. “Met mijn Europese ervaring kan ik de locals hier veel bijleren. Het zou mooi zijn als we daardoor verder kunnen groeien binnen Azië. Verder wil ik zoveel mogelijk winnen. Dat blijft toch het mooiste dat er is.”

Ramselaar is gelukkiger dan ooit in Singapore. “Of ik na mijn debuut in Oranje had gedacht dat ik hier op mijn 28ste zou spelen? Nee, dat niet. Maar dat is juist ook wel mooi aan voetbal. Ik leef in het nu en maak bijzondere dingen mee die ik weer kan afvinken. Het belangrijkste is dat je als mens gelukkig bent. Dat ben ik nu zeker.”

Waar Ramselaar zichzelf over vijf jaar ziet? “Ik voel me fit, dus ik wil zolang mogelijk blijven genieten van het spelletje. Mijn grootste droom was ooit Spanje, maar dat heb ik inmiddels uit mijn hoofd gezet. Een avontuur in de Verenigde Staten of Mexico lijkt mij ook wel wat, maar voor nu ben ik heel blij in Singapore.”