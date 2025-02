Hans Kraay junior noemt het 'megasalaris' dat Rayane Bounida ontvangt bij Ajax

Kiki Musampa verwacht dat Rayane Bounida snel aansluit bij de hoofdmacht van Ajax, zo vertelt de voormalig voetballer zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie. De achttienjarige rasvoetballer zat bij het duel met Feyenoord voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

Musampa is werkzaam als assistent-trainer van de Onder 19 en maakte Bounida dit seizoen dan ook van dichtbij mee. Hij kijkt er niet raar van op dat de ruwe diamant het in zijn eerste wedstrijden bij Jong Ajax laat zien.

De behendige technicus scoorde in zes wedstrijden namelijk vier keer en leverde bovendien één assist af. "Hij is exceptioneel", is Musampa duidelijk. "Hij heeft eigenlijk al het voetbalvermogen dat je wilt zien."

"Hij is vast aan de bal, passeert heel makkelijk, is tweebenig, weet zich met zijn techniek uit de kleine ruimtes te spelen én heeft een traptechniek waar je u tegen zegt. Ik vind het echt een uitzonderlijk talent", prijst de oud-Ajacied de jongeling.

Musampa verwacht dat Bounida spoedig vast tot de wedstrijdselectie van Ajax zal behoren. "Het is absoluut een speler voor het eerste. Als Bounida niet goed genoeg is, dan is niemand goed genoeg."

"Ik zou hem zeker adviseren om mee te gaan met het plan van Ajax. Er ligt een plan voor hem, om in de toekomst op natuurlijke wijze een basisspeler te worden bij Ajax 1. Die kwaliteiten heeft hij gewoon", besluit hij. Bounida zijn contract loopt echter af. Ajax wil de technisch vaardige voetballer binnenboord houden.

Volgens Voetbal International-journalist Tim van Duijn gaan gesprekken over een verlenging 'de goede kant' op. Volgens Hans Kraay junior is het echter geen gemakkelijke zaak, want qua salaris zal Bounida vermoedelijk moeten inleveren.

"Jij snapt dat zijn entourage een mega, megahoog salaris eist om te blijven?", vraagt de analist aan Musampa. "Want hij is transfervrij aan het einde van het seizoen." Volgens Kraay junior strijkt Bounida momenteel een jaarsalaris van 700.000 euro op in Amsterdam.

"Met zijn eerste contract ging hij heel veel verdienen", antwoordt Musampa. "De situatie van Ajax is nu anders dan toen. Je hebt het Champions League-geld niet meer, dus je hebt veel minder om uit te geven. Dan zal zo’n jongen toch minder moeten gaan verdienen. Ik denk dat daar de sleutel ligt."