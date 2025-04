Hans Kraay junior: ‘Met deze Feyenoord-speler erbij was Ajax al vijf weken kampioen’

Hans Kraay junior verwacht dat bij Ajax na het puntenverlies tegen Sparta (1-1) toch de kampioensstress begint toe te slaan. Met name het centrale duo van de Amsterdammers baart hem zorgen, zo schrijft hij in zijn column voor Voetbal International.

Door het gelijke spel van Ajax, kan PSV op vier punten achterstand komen in de Eredivisie. Met daarna nog drie wedstrijden te gaan, blijft het spannend. Velen zien doelman Matheus, die op bizarre wijze de 0-1 inleidde, als verantwoordelijke voor de Amsterdamse uitglijder, maar Kraay junior toont zijn begrip voor de Braziliaan.

“Ik kan me voorstellen dat je als keeper met zo’n centrum aan alles begint te twijfelen”, neemt de analist het op voor Matheus. “Hij geeft Sutalo en Rugani niet graag de bal, want dat zijn twee jaren-80-zonder-voortanden-ouderwetse-Engelse-Championship-verdedigers. Met hen komt er nóóit tempo in het spel.”

“Ron Jans was de eerste die daar gebruik van maakte, en Maurice Steijn had goed afgekeken. Laat ze inderdaad maar vrij in de opbouw, hoef je niet eens druk te zetten. Het centrale duo van Sparta, Mike Eerdhuizen en Marvin Young is – en ik overdrijf niet – al twee klassen beter dan Sutalo/Rugani, of Sutalo/ Kaplan. Dat kan toch niet?”

Door de recente missers van Ajax, verwacht Kraay junior dat de titelstrijd toch weer spannend gaat worden. “De bibber heeft toegeslagen, want als ik naar Brian Brobbey zit te kijken; laten we zeggen dat die ook niet bezig is aan zijn beste periode. Als Ajax-supporter zou ik de komende weken hyperventilerend de laatste wedstrijden gaan bekijken.”

Kraay junior is er vervolgens van overtuigd dat Ajax met één andere speler erbij, ‘al vijf weken kampioen was geweest’. “Dávid Hancko! Wat een topaankoop van de scouting van Feyenoord en directeur Dennis te Kloese! Hij is groot, hij is sterk, hij is snel, hij is goed in de duels, heeft een prima trap, een uitstekende crosspass, hij schuift in en zeurt niet als hij een keer linksback moest spelen.”

Verder heeft de analist bewondering voor de houding die Hancko heeft aangenomen, nadat verschillende potentiële transfers niet doorgingen. “Wat een ongelofelijke fijne gozer, wát een superprof! Hij kan de Europese top aan, geloof mij en dat gun ik hem. Ik zeg: 35 miljoen in het binnenzakje van Dennis te Kloese en nog vier wedstrijden in het mooie Feyenoord-shirt voor held Hancko.”