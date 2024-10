Hans Kraay junior: 'Had die Feyenoorder maar bij Ajax gespeeld... Wát een kapitein is hij!'

Hans Kraay junior heeft genoten van het spel van Feyenoord tegen Benfica op woensdagavond, zo laat hij weten in het programma Voetbalpraat van ESPN. De analyticus spreekt van een grootse avond en licht in het bijzonder Antoni Milambo en Gernot Trauner uit.

In Lissabon was Feyenoord woensdagavond met 1-3 te sterk voor Benfica in de derde speelronde van de Champions League. Ayase Ueda was trefzeker, terwijl Milambo zelfs tweemaal scoorde.

“Ik kan het niet verklaren”, zo begint Kraay junior over de knappe zege. “Ik zie ineens een heel dynamisch, modern, intensiteitbestendig middenveld.”

“Het klopte helemaal, dat middenveld. Hwang In-beom iets meer in de controle, en aan de linkerkant heb je Timber die box-to-box speelt. En dan Milambo...’, vervolgt Kraay.

“Ik ga hem niet vergelijken met Paul Pogba, maar Milambo begint wel een beetje Pogba-trekjes te krijgen. Hij loopt ook helemaal rechtop en hij heeft een versnelling in een versnelling.”

“Weet je: hij gaat nog een paar hele slechte wedstrijden spelen en we moeten hem ook nog niet het Nederlands elftal in praten, maar ik vind het geweldig om te zien.”

“Blosjes op de wangen. En nog één ding over Feyenoord: had Ajax Gernot Trauner maar! Wat een kapitein is dat zeg...”, besluit Kraay.