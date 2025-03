Go Ahead Eagles slaat laat toe tegen Willem II in duel met drie afgekeurde goals

Go Ahead Eagles is er zondag in een moeizame wedstrijd met drie afgekeurde goals toch in geslaagd om te winnen van Willem II: 1-0. De bekerfinalist uit Deventer komt door de zege in punten (44) gelijk met nummer vijf Feyenoord. Voor nummer zestien Willem II zijn de druiven zuur na de veertiende nederlaag van deze jaargang.

Willem II dacht aan de leiding te komen in de zesde minuut. Cisse Sandra kopte raak, maar deed dat wel in buitenspelpositie. Go Ahead was ook gevaarlijk in en had pech toen een inzet van Victor Edvardsen van de lijn werd gehaald door de Tilburgse defensie. Jeremy Bokila raakte nadien de paal namens Willem II in de levendige beginfase in Deventer.

Go Ahead had moeite om echt het spel te maken en Willem II loerde vanuit een gesloten verdediging op de counter. De 0-0 stand halverwege was dan ook een logisch gevolg. De eerste minuten van de tweede helft waren spectaculair, zonder dat er goals vielen. Boris Lambert tikte uiteindelijk binnen nadat een vrije trap voor het doel van Go Ahead werd geslingerd. Na een check bij de VAR werd de 0-1 echter geschrapt wegens buitenspel.

Waar Willem II twee goals geannuleerd zag worden, door ging ook de voorsprong van Go Ahead in rook op. Bij een lange bal van achteruit stond Oliver Antman, die Edvardsen even daarna de paal zag raken, in buitenspelpositie. De derde keer dus dat de arbitrage een doelpunt uiteindelijk als niet geldig verklaarde.

Ondertussen voerde Go Ahead de druk op, in een poging om de drie punten in de slotfase alsnog binnen te slepen. Bij Willem II was er tegenslag na 70 minuten spelen: Mickaël Tirpan haakte geblesseerd af en moest worden vervangen door Dennis Kaygin. De op de counter loerende bezoekers kregen kort nadien een grote kans, maar na een vlotte counter raakte Jesse Bosch de bal helemaal verkeerd.

Willem II leek gezien de huidige zestiende plaats het meest content met het gelijkspel. Go Ahead niet, want de gedeelde vijfde plaats, nu in handen van Feyenoord, lag voor het grijpen. Ondanks de verwoede pogingen in de slotfase bleef de zo gewenste winnende treffer lang uit voor Kowet.

De bevrijdende 1-0 viel alsnog in minuut 83. Antman tekende voor zijn twaalfde assist van het seizoen en Milan Smit kroonde zich met een schuiver in de verre hoek tot matchwinner. Feest in De Adelaarshorst en vooral veel pijn bij het tegen degradatie vechtende Willem II.