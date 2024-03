Go Ahead boekt eindelijk weer thuiszege en passeert Ajax op Eredivisie-ranglijst

Go Ahead Eagles heeft RKC Waalwijk zaterdagavond dieper de problemen in gedrukt. Door een doelpunt van Jakob Breum wonnen de Deventaren in eigen huis nipt van de Waalwijkers: 1-0. Go Ahead passeert Ajax daardoor op de Eredivisie-ranglijst en staat nu vijfde. RKC bezet de gevaarlijke zestiende plaats.

Go Ahead moest het stellen zonder onder meer Mats Deijl, Victor Edvardsen en Bobby Adekanye. Mede daardoor kregen Luca Everink en Søren Tengstedt hun eerste basisplek namens de ploeg uit Deventer toebedeeld.

RKC begon met exact dezelfde basiself als vorige week, toen er in eigen huis met 0-1 werd verloren van Fortuna Sittard. David Min startte dus opnieuw in de spits, waardoor Michiel Kramer weer genoegen moest nemen met een reserverol.

In de leuke eerste helft raakten beide ploegen een keer het aluminium. Eerst was het Willum Willumsson die alleen op Etienne Vaessen af kon en de paal raakte, even later belandde aan de andere kant van het veld een corner via David Min op de lat.

Dat beide ploegen met de brilstand op het scorebord de rust in gingen, was bovendien te danken aan beide doelmannen. Met name Vaessen had een aantal uitstekende reddingen in huis.

Na een kwartier spelen in de tweede helft kwam Go Ahead dan toch op voorsprong. Met een fraai passje zette Tengsted zijn landgenoot Breum ineens oog in oog met Vaessen, en de buitenspeler faalde niet: 1-0.

In de fase daarna was RKC een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, onder meer via Denilho Cleonise en invaller Michiel Kramer. Jeffrey de Lange hield Go Ahead echter overeind, waardoor de club uit Deventer de eerste thuiszege in de Eredivisie sinds 4 november boekte.

