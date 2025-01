Gertjan Verbeek ergert zich mateloos aan uitspraak Ajax-aanvaller Chuba Akpom: 'Dit is een rare opmerking'

Gertjan Verbeek heeft met verbazing geluisterd naar het interview dat Chuba Akpom direct na afloop van het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en Ajax (0-2) gaf voor de camera van ESPN. De aanvaller van de Amsterdammers vindt namelijk dat zijn ploeg niet in de titelrace zit.

Ajax deed zondagmiddag uitstekende zaken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Francesco Farioli profiteerde maximaal van het puntenverlies bij de concurrentie, waardoor het gat op de ranglijst met koploper PSV verkleind is tot één punt. Toch vindt Akpom dat Ajax niet meedoet om de titel.

“Het voelt niet als een titelrace”, vertelde Akpom in gesprek met verslaggever Cristian Willaert. “Ik weet dat je een headline wilt horen, maar er zijn nog veel wedstrijden te spelen.”

“We kunnen niet gaan denken dat we meedoen om de titel, want dat leidt af van ons doel. Als je te ver vooruit gaat kijken, raak je afgeleid. Er zijn nog zoveel wedstrijden te gaan en we hebben geen idee van wat er nog gaat gebeuren. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd”, besloot Akpom.

Na het interview moet Verbeek lachen om de uitspraken van Akpom. “Het is eerste wat je doet is doelen stellen. Dat geeft namelijk richting aan wat je wilt bereiken. Dit is gewoon een rare opmerking van hem.”

“Ik begrijp wel dat je bescheiden en nederig wilt blijven, maar in dit geval is het onjuist”, besluit Verbeek voor de camera van ESPN.

Akpom zorgde in Friesland voor de beslissing met een doelpunt. Na een hoekschop vanaf rechts bleef de bal, mede door inmenging van invaller Wout Weghorst, hangen in de doelmond van keeper Mickey van der Hart. Akpom kopte vervolgens van dichtbij de 0-2 eindstand op het scorebord.