Gepikeerde Haaland beet Mikel Arteta na afloop 2 woorden toe; aanvaring met Gabriel Jesus volgde

Dat de Engelse topper tussen Manchester City en Arsenal (2-2) zondagmiddag een verhitte wedstrijd was, is een understatement. Tijdens het duel waren er meerdere opstootjes. Vooral Erling Braut Haaland kreeg het veelvuldig aan de stok met spelers van Arsenal. Op nieuwe beelden is te zien dat de spits van Manchester City een aanvaring had met Gabriel Jesus en een venijnige opmerking maakte richting Mike Arteta.

Al vroeg in de wedstrijd kleumde Haaland er tijdens een duel met zijn directe tegenstander William Saliba vol in. Nog geen vijf minuten later liet de Noorse doelpuntenmachine zijn voeten spreken door de ban in het Etihad Stadium te breken.

Hierna toonde Haaland zich echter ook meerdere keren van zijn slechte kant. John Stones zorgde diep in blessuretijd nog voor de 2-2, waarna Haaland de bal uit het net pakte. Hij gooide die vervolgens tegen het achterhoofd van Gabriel Magalhães aan, die met zijn hoofd in zijn shirt stond te balen van de tegentreffer.

Door de actie van Haaland ontstond er een opstootje, waarbij was te zien dat de spits zich richtte tot Myles Lewis-Skelly, het zeventienjarige talent van Arsenal dat in de slotminuten inviel. Haaland maakte een wegwerpgebaar richting de jongeling en zei vervolgens tegen hem: ‘Wie de f*ck ben jij?’

Ook na het laatste fluitsignaal deed Haaland van zich spreken. De aanvaller zocht Arteta op, gaf hem een tikje op de schouder en riep: “Nederig blijven, nederig blijven!”

Gabriel Jesus probeerde verdere escalatie te voorkomen. “Kom, waarom zeg je dit?”, vroeg de Braziliaan aan Haaland, die hierna ook Gabriel Jesus een veeg uit de pan gaf: “'Wat zeg ik? Ik praatte geen shit, clown. Waar heb je het over, clown.”

“Raak me niet aan”, reageerde Jesus, terwijl Jack Grealish tussen beiden kwam. De late gelijkmaker van Manchester City was een enorme domper voor Arsenal, dat daardoor de koppositie in de Premier League misliep. De achterstand op the Citizens bedraagt momenteel twee punten.