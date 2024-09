Genee vraagt Hélène Hendriks: 'Heb je een relatie gehad met Joep Schreuder, of niet?'

Joep Schreuder kwam vrijdagavond andermaal ter sprake in een uitzending van Vandaag Inside. De sportverslaggever heeft onlangs een nieuw boek geschreven: ‘Een verloren wedstrijd kun je niet meer winnen’. Schreuder kan rekenen op complimenten van Johan Derksen. De journalist zou de ontdekker van Hélène Hendriks zijn geweest, terwijl er ook geruchten gaan dat de twee in het verleden een relatie hadden.

“Ik weet niet of ik Joep had aangeraden om een boek te schrijven”, begint René van der Gijp vroeg in de uitzending, waarna Johan Derksen inhaakt: "Ik vind Joep een aardige man. Alleen hij is een komediant eerste klas. Hij weet van iedere mug een olifant te maken.”

“Hij gaat ieder gesprek in met de flair van: dit is het belangrijkste gesprek van het jaar. Hij heeft hele wollige zinnen. Hij is vroeger docent geweest, dus staat eigenlijk altijd te onderwijzen. Het is een zwamkont, maar het is geen vervelende man én het is de ontdekker van Hélène", herinnert Derksen zich.

Genee is daar echter niet van op de hoogte en vraagt Hendriks: “Ik dacht dat jij een relatie met Joep Schreuder hebt gehad, maar dat is dus niet zo?”

Hendriks reageert ontkennend: “Nee, mijn ontdekker! Ik ben destijds bij NAC TV begonnen", vertelt Hendriks, die daar samen heeft gewerkt met Schreuder.

Schreuder haalde Hendriks inderdaad in 2004 bij TV&Co en bij NAC TV, maar daarna raakten ze volgens hem 'gebrouilleerd'. Daarover zei Schreuder in de rubriek Kopstukken van Voetbalzone: “Ik spreek haar nooit, nee." Ongemakkelijk als ze elkaar tegenkomen is het 'niet meer': "Wij zijn heel intens met elkaar omgegaan en dat is daarna gebrouilleerd, punt. Dat is ook allemaal niet zo belangrijk. We zeggen elkaar gewoon goeiedag bij de Albert Heijn.”

Privé schreef vorige maand nog dat Hendriks in het verleden een relatie met Schreuder heeft gehad. “Toen Hélène in 2004 bij het hockeyen het topje van haar pink verloor, vervloog haar droom om naar de Olympische Spelen in Athene te gaan. Ze werd hierover geïnterviewd door Joep, die direct onder de indruk was van haar. Hij was zelfs zo onder de indruk dat hij haar hielp aan een baan in de journalistiek, en kort daarna kregen de twee een relatie.”