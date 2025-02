Francesco Farioli ziet verband bij Ajax: ‘Altijd als hij aanwezig is, scoort Brian Brobbey’

Francesco Farioli is logischerwijs uitermate tevreden over het optreden van Ajax tegen Heracles Almelo. De Italiaanse oefenmeester zag hoe zijn ploeg gemakkelijk met 4-0 wist te winnen en had daarom zelfs de gelegenheid om Rayane Bounida en Sean Steur te laten debuteren in de Amsterdamse hoofdmacht. Na afloop wordt Farioli op ESPN door Hans Kraay junior gevraagd wat hij het mooiste moment van de avond vond.

Ajax leek in de Johan Cruijff ArenA geen moment moeite te hebben met Heracles. Voor rust stond het al 2-0 na treffers van Mika Godts en Brian Brobbey. Na rust voerden Oliver Edvardsen en Davy Klaassen de score nog verder op. Daarmee staat de ploeg nu twee punten los op PSV.

“Er zijn zoveel mooie dingen vandaag die we kunnen vieren”, begint Farioli. “Het honderdste doelpunt van Davy Klaassen voor Ajax, het debuut van twee jeugdspelers, de bijdrage van Steven Berghuis op het veld en het opnieuw houden van de nul. Het zijn hele mooie dingen, maar we schakelen snel door naar de volgende wedstrijd.”

Donderdag staat voor de Amsterdammers de return tegen Union Sint-Gillis op het programma in de tussenronde van de Europa League. In België won Ajax al met 0-2 door doelpunten van Christian Rasmussen en Jorthy Mokio.

“Het mooiste van vandaag vond ik de volwassenheid van de ploeg en hoe we de wedstrijd hebben gecontroleerd. We wisten wanneer we gas moesten geven en wanneer we het iets rustiger aan konden doen. En zo konden we tot veel mooie momenten komen.”

Daarbij benoemt Farioli de schitterende assist van Steven Berghuis bij de openingstreffer van Godts, maar ook het doelpunt van Brobbey, zijn derde in de Eredivisie dit seizoen. “Altijd als jij er bent, scoort hij”, richt Farioli zich lachend tot Kraay junior. “Dus je bent bij deze uitgenodigd om wat vaker naar onze wedstrijden te komen.”

Tot slot geeft Farioli toe dat hij zaterdag niet heeft gekeken naar de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht (2-2). “Na de training ben ik naar de kapper gegaan. Daarna heb ik een puzzel gelegd met mijn dochter. Dat is belangrijker dan PSV. Wij focussen ons gewoon op onszelf”, besluit Farioli.