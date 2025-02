'Francesco Farioli liet oude bekende al twee keer geruisloos meetrainen met hoofdmacht Ajax'

Timothy Fosu-Mensah heeft naar verluidt al twee keer meegetraind met de hoofdmacht van Ajax, zo lijkt te volgen uit een foto van de 27-jarige verdediger zelf op Instagram.

Op zijn eigen sociale profiel deelt de geboren Amsterdammer een foto in het Ajax-trainingstenue. Op de achtergrond lijkt het op Francesco Farioli die de verrichtingen van het jeugdproduct in de gaten houdt.

Fosu-Mensah is een drievoudig international van het Nederlands elftal die momenteel zonder club zit. Hij doorliep de jeugdopleiding van Ajax, die hij op jonge leeftijd verruilde voor een avontuur bij Manchester United.

Afgelopen zomer liep Fosu-Mensah uit zijn contract bij Bayer Leverkusen, waar hij sinds de winter van 2021 verbleef. Tot veel wedstrijden leidde het dienstverband in Duitsland niet: de drievoudig Oranje-international kwam slechts dertig keer in actie namens die Werkself.

Tijdens de winter trainde de rechtervleugelverdediger al mee met de beloften van Ajax, zo onthulde Voetbal International destijds. Inmiddels lijkt de multi-inzetbare speler zich te hebben aangesloten bij trainingen bij de hoofdmacht.

Naar verluidt is het al de tweede keer dat Fosu-Mensah meetraint met het eerste elftal van Ajax, dat met Lucas Rosa en Anton Gaaei over twee volwaardige rechtsbacks beschikt.

Rosa werd afgelopen winter voor ongeveer drie miljoen euro overgenomen van Real Valladolid, terwijl Devyne Rensch - wiens contract in de Johan Cruijff ArenA in de zomer afliep - werd verkocht aan AS Roma.