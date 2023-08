Flaters doelman en verdediging worden Jong Ajax fataal in Leeuwarden

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 21:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:50

Jong Ajax is vrijdagavond in een spectaculaire ontmoeting met veel doelpunten en individuele fouten onderuit gegaan tegen SC Cambuur: 4-2. Met name de eerste helft in Leeuwarden was zeer vermakelijk voor het publiek. In een Brabants onderonsje was NAC Breda niet opgewassen tegen FC Eindhoven: 2-0. Roda JC Kerkrade versloeg TOP Oss op eigen veld met 2-0 en is met negen punten uit drie speelronden koploper in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht - MVV Maastricht werd in de slotfase gestaakt door bier op het veld na de 2-2 van Koen Kostons.

SC Cambuur - Jong Ajax 4-2

Gabriel Misehouy opende het doelpuntenfestijn in Leeuwarden met een fraaie knal in de rechterhoek van buiten de zestien: 0-1. Cambuur rechtte de rug en kwam op 1-1 dankzij een net zo fraaie krul van Silvester van der Water in de linkerbovenhoek: 1-1. Ajax-doelman Tom de Graaff ging vervolgens in de fout in het eigen strafschopgebied, waardoor Michael Breij simpel binnen kon tikken: 2-1. De bezoekers schutterden nadien opnieuw achterin en het was Remco Balk die hierdoor voor het derde Cambuur-doelpunt kon zorgen. Mohamed Rida Chahid tekende nog voor rust voor de aansluitingstreffer. Na een uur spelen werd Balk neergehaald in de zestien en het was Milan Smit die de eindstand vanaf elf meter op 4-2 bepaalde.

?? Twee prachtige afstandsschoten in twee minuten! ?? ?? Gabriel Misehouy & Silvester van der Water#camjaj — ESPN NL (@ESPNnl) August 25, 2023

FC Eindhoven - NAC Breda 2-0

Het openingsdoelpunt van de ontmoeting in Eindhoven viel halverwege de eerste helft. Evan Rottier anticipeerde goed op een steekpass, speelde zich knap vrij en liet doelma Roy Kortsmit vervolgens kansloos met een geplaatst schot: 1-0. NAC kreeg voldoende kansen voor rust, die echter niet waren besteed aan Dominik Janosek en Tom Boere. Kort voor rust werd de gelijkmaker van Patriot Sejdiu geannuleerd wegens buitenspel. Trainer Peter Hyballa gooide de nieuwe spits Sigurd Haugen na rust voor de leeuwen, maar ook de Noor kon de achterstand van NAC niet meer wegpoetsen. Eindhoven gooide het duel in blessuretijd in het slot dankzij een goal van debutant August Priske Flyger.

VVV-Venlo - Jong FC Utrecht 4-1

VVV-Venlo zat na het eerste kwart van de wedstrijd al op rozen. In de zevende speelminuut opende Rick Ketting de score door uit een voorzet van Simon Janssen binnen te knikken, terwijl Levi Smans op aangeven van Soulyman Allouch met het hoofd voor de 2-0 zorgde. Op slag van rust bracht Nazjir Held Jong FC Utrecht nog wel terug in de wedstrijd door de 2-1 te maken, maar tien minuten na rust herstelde Venlo de voordelige marge van twee doelpunten. Allouch tekende de 3-1 aan, waarna Michalis Kosidis, die zijn eerste doelpunt maakte namens de Limburgers, de eindstand op 4-1 bepaalde.

De Graafschap FC Emmen 0-1

Ben Scholte liet na om de bezoekers in de eerste helft op voorsprong te schieten. De middenvelder stond vogelvrij voor doelman Mees Bakker, die met een hand knap kon pareren. De Graafschap had in het restant van het eerste bedrijf de betere mogelijkheden, maar wist het net ook niet te vinden. Beide ploegen leken genoegen te moeten nemen met een doelpuntloos gelijkspel, tot Scholte Emmen tien minuten voor tijd alsnog aan de drie punten hielp door vanuit een lastige hoek hard raak te schieten: 0-1.

?? Daryl van Mieghem is de matchwinner voor @ADODenHaag bij zijn debuut! ??#dboado — ESPN NL (@ESPNnl) August 25, 2023

FC Den Bosch - ADO Den Haag 1-2

De bezoekers kwamen in het eerste bedrijf met de schrik vrij nadat Matteo Waem een doelpoging van de Bosschenaren van de lijn wist te redden. Vervolgens was het ADO-doelman Hugo Wentges die zich kon onderscheiden. De sluitpost pareerde eerst een kopbal van Kacper Kostorz, waarna hij ook een antwoord had op een schot in de korte hoek van Nick de Groot. ADO creëerde minder, maar maakte na rust wel zijn eerste doelpunt van het seizoen. Malik Sellouki was uit de rebound trefzeker: 0-1. FC Den Bosch kwam na rust weer langszij via Ilias Boumassaoudi, die een voorzet van Rik Mulders binnen kon glijden: 1-1. Van Mieghem kroonde zich hierna echter tot man van de wedstrijd door van dichtbij hard raak te schieten: 1-2.

Roda JC heeft de eerste drie competitieduels winnend afgesloten.

Roda JC Kerkrade - TOP Oss 2-0Vijf minuten voor het rustsignaal wist Roda JC, dat zeer veel moeite had met het spel van de bezoekers, de score te openen. Walid Ould Chikh had van circa 25 meter afstand een waanzinnige uithaal in huis en zette de 1-0 op het scorebord. In het tweede bedrijf kreeg Roda JC meer grip op de wedstrijd. Uiteindelijk slaagden de Limburgers er in de 87ste speelminuut van de wedstrijd definitief in om het duel naar zich toe te trekken: Op aangeven van Ould Chikh bezorgde Lennerd Daneels zijn ploeg definitief de winst: 2-0.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 2-2

De bezoekers wisten de ban al binnen het kwartier te breken. Uitgerekend Bryan Smeets, die onlangs na acht seizoenen terugkeerde bij de club waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte, opende de score. Tim Zeegers had een voorzet op maat in huis op Smeets, die van dichtbij tegen de touwen schoot: 0-1. Voor MVV leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht, echter slaagde Mathis Suray erin om het duel binnen twee minuten hoogstpersoonlijk om te draaien.

FC Dordrecht-MVV lag tijdelijk stil door vuurwerk en bier op het veld.

Na een benutte strafschop was hij ook met het hoofd trefzeker: 2-1. MVV hield toch nog een punt aan het duel over nadat Koen Kostons profiteerde van geklungel in de Dordrechtse defensie: 2-2. Het thuispubliek liet zich vervolgens met het gooien van bekers bier provoceren door de doelpuntenmaker, waarna scheidsrechter Joey Kooij de wedstrijd tijdelijk staakte. Na een afkoelingsperiode werd het restant van het duel uitgespeeld. Tino Livramento liet in blessuretijd na om de Limburgers alsnog de volle buit te bezorgen. De verdediger kon vogelvrij inschieten, maar moest toezien hoe zijn inzet gepakt werd door Luca Plogmann.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 8 9 2 SC Cambuur 3 2 1 0 3 7 3 FC Emmen 3 1 2 0 1 5 4 MVV Maastricht 2 1 1 0 2 4 5 Willem II 2 1 1 0 2 4 6 FC Eindhoven 2 1 1 0 2 4 7 VVV-Venlo 3 1 1 1 1 4 8 De Graafschap 3 1 1 1 0 4 9 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 10 ADO Den Haag 3 1 1 1 -2 4 11 FC Groningen 2 1 0 1 2 3 12 Jong AZ 2 1 0 1 0 3 13 Helmond Sport 2 1 0 1 -2 3 14 Jong PSV 2 1 0 1 -2 3 15 TOP Oss 3 1 0 2 0 3 16 FC Den Bosch 3 1 0 2 -1 3 17 Jong FC Utrecht 3 1 0 2 -3 3 18 FC Dordrecht 3 0 2 1 -2 2 19 Telstar 2 0 0 2 -2 0 20 Jong Ajax 3 0 0 3 -6 0