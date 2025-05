Feyenoord-verdediger Dávid Hancko over interesse van Al-Nassr: 'Mijn telefoon ontplofte'

Dávid Hancko wil nog niets zeggen over de interesse van Al-Nassr. De verdediger van Feyenoord wil zich focussen op het seizoensslot met Feyenoord, zo vertelt hij in gesprek met ESPN.

“Ik ga er voor nu nog niks over zeggen”, aldus Hancko. “Het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat we het seizoen goed afsluiten met Feyenoord. Dit soort dingen maken dat niet makkelijker voor me.”

“Ik wil de laatste drie wedstrijden graag winnen en wanneer het seizoen voorbij is, gaan we kijken naar de opties voor volgend seizoen”, voegt de verdediger daaraan toe. “Ik weet alle opties voor volgend seizoen nog niet en daar ga ik met mijn zaakwaarnemer over praten.”

“Deze beslissing wil ik na het seizoen met mijn familie en dierbaren nemen”, vertelt Hancko. “Gisteren ontplofte mijn telefoon met berichtjes, maar ik heb geprobeerd het zo min mogelijk te lezen. Ronaldo? Nee, ik heb geen belletje van hem gehad.”

Ondanks de interesse van Al-Nassr meldde het Algemeen Dagblad dat er meer clubs gecharmeerd zijn van Hancko. Naast Atlético Madrid, waar hij al langer genoemd wordt, zijn er onder meer ook Duitse clubs die een oogje op de Slowaak hebben.

Dit seizoen kwam Hancko al 44 keer in actie voor Feyenoord. In totaal maakte hij vier doelpunten en gaf hij twee assists. De gelijkmaker tijdens het 3-3 gelijkspel tegen Manchester City zal voor veel fans zijn meest memorabele doelpunt van dit seizoen zijn.

Met nog drie wedstrijden te gaan staat Feyenoord derde in de Eredivisie. Met een voorsprong van drie punten op nummer vier FC Utrecht en een gat van vijf punten naar PSV zal de focus vooral op die plekken liggen. De laatstgenoemde ploeg is aankomende zondag de tegenstander. Om 14.30 uur treffen beide ploegen elkaar in De Kuip.