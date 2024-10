Feyenoord stuurt 'gewaardeerde' jeugdtrainer al heel vroeg in het seizoen de laan uit

Dennis te Braak is niet langer de trainer van het Onder 19-elftal van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. Te Braak, 'jarenlang een gewaardeerde trainer', is door de clubleiding op non-actief gesteld.

Waarom de Rotterdammers afscheid nemen van Te Braak, is vooralsnog wat onduidelijk. Wel staat vast dat de jeugdcoach niet meereist naar Lissabon, waar de jeugdploeg het in de Youth League woensdag opneemt tegen de leeftijdsgenoten van Benfica.

Te Braak was nog niet heel lang werkzaam als Onder 19-coach van Feyenoord. De 51-jarige voormalig voetballer startte afgelopen zomer als eindverantwoordelijke bij de jeugdploeg van de Rotterdammers.

Hij werd in de havenstad de opvolger van Robin van Persie, die de ploeg vorig jaar onder zijn hoede had maar inmiddels de hoofdcoach is bij sc Heerenveen. De seizoenstart verloopt voor de jeugdige Feyenoorders allesbehalve vlekkeloos.

De Rotterdammers wonnen slechts twee van de zes competitieduels en ook de afgelopen twee ontmoetingen, met FC Twente/Heracles Almelo en FC Utrecht, werden vrij kansloos verloren: 1-4 en 1-3.

In de Youth League wist de ploeg van Te Braak ook nog geen punt te noteren. Het elftal leed in eigen stad een 1-2 nederlaag tegen Bayer Leverkusen en eerder deze maand mondde de wedstrijd in en tegen Girona ook uit in een teleurstelling: 2-0.

Hoewel Te Braak pas enkele maanden actief was als trainer van de Onder 19, was hij sinds 2018 werkzaam in de jeugdopleiding van de nummer twee van afgelopen Eredivisie-seizoen. Vorig jaar was hij nog de assistent-trainer van Melvin Boel bij de Onder 21-ploeg.