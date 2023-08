Feyenoord presenteert opvolger Szymanski in de vorm van Ondrej Lingr

Donderdag, 24 augustus 2023 om 12:01 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:05

Feyenoord heeft Ondrej Lingr definitief binnen, zo maakt de club bekend op de officiële kanalen. De 24-jarige Tsjech komt over van Slavia Praag en wordt in eerste instantie gehuurd. De transfer zal door een verplichte koopoptie volgend jaar permanent worden. In Rotterdam moet Lingr de opvolger worden van Sebastian Szymanski op de nummer 10-positie.

Die plek op het middenveld was namelijk nog een zorgenkindje in het elftal van Arne Slot. In het begin van het seizoen werd deze rol ingevuld door Calvin Stengs en Quinten Timber, maar beiden wisten nog niet te overtuigen. Dit probleem lijkt opgelost met het aantrekken van Lingr, die te boek staat als een talentvolle aanvallende middenvelder. De rechtspoot kan tevens op beide flanken uit de voeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord zal Lingr huren met een verplichte optie tot koop, waardoor de transfer pas volgend seizoen definitief zal zijn. Dan maken de Rotterdammers minstens drie miljoen euro over. De zesvoudig international speelt sinds de zomer van 2020 voor Slavia, dat hem destijds overnam van het eveneens Tsjechische Karvina. Daar doorliep de middenvelder de jeugdopleiding. Namens Slavia kwam Lingr tot 138 officiële duels, waarin hij 40 keer het net wist te vinden en 11 maal de aangever was.

Dit seizoen kwam Lingr tot dusver vier keer in actie voor zijn inmiddels voormalige werkgever. In die wedstrijden kwam hij tot zowel één goal als één assist. Het doelpunt was een belangrijke in de voorrondes van de Europa League tegen FK Dnipro uit Oekraïne. Sinds diezelfde wedstrijd op 10 augustus kwam Lingr door een blessure niet meer in actie namens Slavia. Het is onbekend wanneer de Tsjech fit genoeg is om zijn debuut te maken voor Feyenoord.