Feyenoord op rapport in de Champions League: twee zware onvoldoendes in de verdediging

Feyenoord heeft woensdag in de heenwedstrijd in de achtste finale in de Champions League met 0-2 verloren van Inter. Het team van Robin van Persie heeft volgende week dinsdag dus een wonder nodig in het Giuseppe Meazza om de kwartfinale te halen. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Feyenoord als vanouds met een rapportcijfer.

Bij de thuisclub kwam in de beginfase veel van Igor Paixão, die door Van Persie op het middenvel was geposteerd. Gesteund door de fanatieke aanhang zocht Feyenoord nadrukkelijk de aanval op tegen de stugge defensie van Inter. Echt grote kansen bleven echter uit voor de Rotterdammers. Inter kwam er steeds beter in en nam de leiding via Marcus Thuram in minuut 38. Een minieme achterstand dus voor Feyenoord bij rust.

Inter drukte door in de beginfase van de tweede helft en verdubbelde de voorsprong via Lautaro Martínez, die van dichtbij de bal hard en hoog in het doel schoot: 0-2. Van Persie greep daarna in en haalde Julián Carranza naar de kant, met Ayase Ueda als diens vervanger voorin. Inter had daar geen boodschap aan en leek op 0-3 te komen, nadat Jeyland Mitchell Marcus Thuram haakte in de zestien. Timon Wellenreuther keerde echter de inzet van Piotr Zielinski.

Feyenoord probeerde het wel in de slotfase en schreeuwde om een strafschop toen Ueda in het strafschopgebied onderuit ging. Stefan de Vrij raakte de Japanner echter niet, zo bleek uit de beelden, waardoor de bal niet op de stip kwam te liggen. Het sterke en degelijke Inter hield stand en staat met een half been in de kwartfinale van de Champions League.

Timon Wellenreuther 7

Jeyland Mitchell 3

Thomas Beelen 4

Dávid Hancko 5

Hugo Bueno 5

Jakub Moder 6,5

Gijs Smal 5,5

Igor Paixão 6

Anis Hadj Moussa 5

Julián Carranza 5,5

Ibrahim Osman 7