Feyenoord op rapport: Igor Paixão absolute uitblinker, twee andere spelers krijgen een 8

Feyenoord heeft de heenwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions Leeague woensdagavond met 1-0 gewonnen. Uitblinker Igor Paixão maakte al in de derde minuut het enige doelpunt van het duel. De return is volgende week dinsdag in Milaan. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Feyenoord zoals vanouds met een rapportcijfer.

Door een vroege goal van Paixão, waar doelman Mike Maignan ook niet vrijuit ging, kwam Feyenoord al vroeg aan de leiding. Die goal gaf de Braziliaanse linksbuiten vleugels, want hij was later in de wedstrijd met diverse acties, een bal op de lat en een schot vanaf de middenlijn dé uitblinker aan de kant van de Rotterdammers.

Ook Jakub Moder speelde goed. De deze winter van Brighton & Hove Albion overgekomen middenvelder zorgde voor rust op het middenveld en stond met een aantal belangrijke passes aan de basis van menig aanval.

Imago

Achterin was Givairo Read de beste speler. De rechtsback was met name in de openingsfase veel aanwezig, in samenwerking met de wat minder spelende Anis Hadj Moussa. En vlak voor rust kon Read met een uitstekende ingreep de doorgebroken Rafael Leão het scoren alsnog beletten.

Met een aantal goede ingrepen speelde ook Thomas Beelen een sterke wedstrijd, terwijl Gijs Smal mede dankzij meerdere succesvolle openingen ook een hoog rapportcijfer krijgt. Dávid Hancko, Antoni Milambo en de geblesseerd uitgevallen Quinten Timber vielen in mindere mate op, maar speelden ook een prima wedstrijd.

Imago

De zwakste schakel aan de kant van Feyenoord was Ayase Ueda, die in de rust werd vervangen door Julián Carranza. Ook de Argentijn blonk niet per se uit, maar dat had geen gevolgen voor het prima resultaat van Feyenoord.

Timon Wellenreuther 7,5

Givairo Read 8

Thomas Beelen 7,5

Dávid Hancko 7

Gijs Smal 7,5

Jakub Moder 8

Antoni Milambo 7

Quinten Timber 7

Anis Hadj Moussa 7

Ayase Ueda 6

Igor Paixão 9

Julián Carranza 6,5