Feyenoord en Brian Priske gaan alsnog uit elkaar, zo communiceert de club maandagmiddag via de officiële kanalen.



Een vertrek van de Deense oefenmeester hing al langer in de lucht en is nu dus officieel. De Rotterdammers noemen twee redenen voor de beslissing.

Zo worden de zeer wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie genoemd als redenen van het vertrek. Naast Priske vertrekken ook assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg uit De Kuip.

"Het is voor alle partijen zwaar teleurstellend dat we tot dit besluit hebben moeten komen. Hoewel Feyenoord met Brian zeker in de UEFA Champions League aansprekende resultaten heeft geboekt, is het de afgelopen maanden allemaal veel te wisselvallig en zien we helaas te weinig structurele vooruitgang", laat technisch en algemeen directeur Dennis te Kloese weten op de clubwebsite.



"Als professional en als mens heb ik Brian nog altijd hoog zitten. Soms moet je echter concluderen dat het ondanks ieders goede bedoelingen en intenties niet werkt, en er op een gegeven moment binnen alle geledingen niet genoeg draagvlak meer is om door te gaan", besluit Te Kloese het bericht.



Vlak voor het Champions League-duel met Bayern München werd bekendgemaakt dat de Rotterdammers eigenijk afscheid wilden nemen van Priske en zijn staf. De wedstrijd tegen de Duitse recordkampioen werd echter op miraculeuze wijze met 3-0 gewonnen, waardoor de trainer langer in het zadel mocht blijven zitten.

Enkele weken later is echter alsnog besloten om een punt te zetten achter de samenwerking. Feyenoord werd deze week door PSV uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker (2-0), maar wist afgelopen weekend nog wel van stadgenoot Sparta te winnen (3-0).