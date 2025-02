Feyenoord neemt besluit over afhandeling rode kaart Givairo Read

Feyenoord gaat niet akkoord met een eventuele schorsing voor Givairo Read in de achtste finales van de Champions League. Dat schrijft clubwatcher Dennis van Eersel van RTV Rijnmond donderdagmiddag op X.

De pas achttienjarige Read debuteerde tijdens het gewonnen tweeluik met AC Milan op indrukwekkende wijze in de Champions League. De gretige rechtsback was een plaag voor superster Rafael Leão.

Na afloop van de verhitte return in San Siro ontving de Amsterdamse vleugelverdediger een rode kaart, omdat hij een bal tegen verdediger Strahinja Pavlovic aanschoot.

Het werd een flinke smet op een anderzijds vlekkeloze en historische avond voor Feyenoord. De rode kaart die Read ontving van scheidsrechter Szymon Marciniak kan hem het heenduel van een tweeluik met Arsenal of Inter kosten.

De UEFA heeft overigens nog niet officieel bekendgemaakt wat de gevolgen zijn van de rode kaart die Read in Milaan kreeg. Mocht hij een schorsing krijgen, zal Feyenoord in ieder geval een beroep aantekenen.

Read ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig in De Kuip. De Nederlandse jeugdinternational kwam tot dusver 21 keer in actie namens de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists.

Een definitieve schorsing voor Read zou een flinke domper zijn voor Feyenoord, daar rechtsback Jordan Lotomba (26) en Bart Nieuwkoop (28) de rest van het seizoen uit de roulatie zijn met een blessure.