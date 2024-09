Feyenoord liep Facundo Buonanotte wegens gelekte informatie mis; club stelt onderzoek in

Feyenoord leek deze zomer dicht bij de komst van Facundo Buonanotte, maar de Argentijn van Brighton & Hove Albion kwam uiteindelijk toch niet naar De Kuip. De transfer ging uiteindelijk niet door, omdat zijn naam online was uitgelekt.

"Te Kloese zei ook nog dat Feyenoord een speler heeft gemist omdat er een naam al online was uitgelekt", schrijft Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad op X. "Hij noemde de naam niet, maar het gaat om Buonanotte van Brighton. Hij stelt dat de club onderzoekt hoe dergelijke geheime informatie de club kan hebben verlaten."

"Het was bij vrijwel niemand bekend dat hij weg mocht", schrijft Gouka later. "Toen dat uitlekte ging iedereen in z’n omgeving er zich mee bemoeien. Feyenoord had voorsprong maar was die kwijt. Let wel: dit zeggen ze in Rotterdam hè", plaatst de journalist een kanttekening.

Buonanotte zou op huurbasis de overstap naar Feyenoord hebben gemaakt. Buonanotte staat te boek als een enorm talent. De tweevoudig Argentijns international vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van achttien miljoen euro.

Buonanotte werd uiteindelijk toch verhuurd, aan Leicester City. Namens the Foxes stond hij in twee van de drie tot nu toe gespeelde Premier League-duels in de basis. Feyenoord deed later toch nog zaken met Brighton door Ibrahim Osman tot het einde van het seizoen te huren.

Te Kloese is in gesprek met het AD tevens ingegaan op Assane Diao. De aanvaller leek over te komen van Real Betis, maar ook die deal klapte. "We hadden een overeenkomst met Betis en we kijken of we hem in de winter nog kunnen halen. Alles stond gewoon op tijd klaar, maar er moet dan wel iemand aftekenen aan de spelerskant.”

Ook was Feyenoord dicht bij de komst van Boubacar Traoré van Wolverhampton Wanderers. "We konden Boubacar Traoré van Wolves huren met een koopoptie, alleen liep hij een zware knieblessure op. De tweede optie was een speler van RB Salzburg", doelt Te Kloese op Mads Bistrup. "Zijn concurrent scheurde zijn achillespees en dus mocht hij niet weg."

Te Kloese vertolkt een dubbelfunctie bij Feyenoord. Hij is zowel de algemeen als technisch directeur. Te Kloese staat open voor hulp van buitenaf. "Ik heb aan de voorkant ook zeker gekeken of er een technisch directeur in de markt was die voor ons een meerwaarde zou hebben. Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat er hier geen technisch directeur op mijn plek is gekomen. Omdat ik er niet overtuigd van was.”