Feyenoord krijgt er een vermogende concurrent bij in jacht op Oussama El Azzouzi

Feyenoord en Como denken eraan om een bod uit te brengen op Bologna-middenvelder Oussama El Azzouzi, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Voetbal International meldde eerder al dat Rotterdammers nog steeds bezig zijn met de 23-jarige controleur, maar nu is ook de vermogende Italiaanse promovendus Como dus in de race.

Feyenoord is al langere tijd enthousiast over de rechtsbenige middenvelder uit Veenendaal. Romano noemt El Azzouzi een One to Watch voor de laatste weken van de zomerse transferperiode. Bij Bologna ligt hij tot medio 2027 vast.

Transfermarkt schat El Azzouzi’s marktwaarde op zo’n 2,5 miljoen euro, maar voor dat bedrag zal Bologna hem niet laten gaan. De vijfvoudig international van Marokko liet tijdens de tweede seizoenshelft zien veel potentie te hebben.

Journalist Martijn Krabbendam van VI noemde El Azzouzi afgelopen maandag al in een transferupdate over Feyenoord. “Hugo Bueno van Wolverhampton Wanderers komt dit seizoen op huurbasis de periode overbruggen tot Hartman weer fit is. Oussama El Azzouzi van Bologna en probeert de club Liverpool te verleiden tot medewerking aan een transfer van Sepp van den Berg. Ook Ibrahim Osman van Brighton & Hove Albion staat op de lijst, dat gaat dan om huur.”

El Azzouzi moet naar Feyenoord komen als concurrent voor Ramiz Zerrouki, die nog niet weet te overtuigen in De Kuip. Quinten Timber lijkt zeker van zijn plek op het middenveld, terwijl talenten als Antoni Milambo en Gjivai Zechiël op de deur kloppen. Laatstgenoemde komt mogelijk in aanmerking voor een verhuur indien El Azzouzi bij Feyenoord tekent.

De carrière van El Azzouzi verloopt stormachtig. De defensieve middenvelder genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Vitesse, maar werd op vijftienjarige leeftijd weggestuurd. Als speler van amateurclub DOVO speelde El Azzouzi zich in de kijker bij FC Groningen.

Daar slaagde hij er niet in om door te breken, waarna hij de overstap maakte naar FC Emmen. Na het kampioensjaar in de Keuken Kampioen Divisie maakte El Azzouzi een fraaie transfer naar het Belgische Union Sint-Gillis. Binnen een jaar werd hij voor 2 miljoen euro doorverkocht aan Bologna.