Scout voorspelt Sem Steijn geen grote toekomst: 'Denk dat hij al aardig op zijn tenen loopt'

Bert Konterman vindt dat Feyenoord niet moet beginnen aan Sem Steijn (23), zo vertelt hij in De Oosttribune bij RTV Oost. De 54-jarige oud-voetballer werkt als scout bij Brighton & Hove Albion en bekijkt spelers in Nederland, België en Scandinavië.

“Ik heb al eens eerder gezegd dat Steijn voor drie of vier jaar moet bijtekenen bij FC Twente”, begint de scout. “Arnold Bruggink (de technisch directeur, red.) moet hem goede voorwaarden bieden, ook voor zijn toekomst na zijn carrière. Dan krijgt hij uiteindelijk een mooi standbeeld bij de hoofdingang. Ik denk dat hij daarvoor moet gaan, want dat is zijn niveau.”

“Misschien kan hij een keer met FC Twente in de Champions League spelen of heel ver komen in de Europa League. Ik denk dat hij al aardig op zijn tenen loopt”, vervolgt Konterman, die vervolgens de vraag krijgt of Steijn het niveau van Feyenoord zou kunnen halen. ''Nee, nee, nee”, is hij stellig.

“Ik reed hier naartoe en vroeg me af met wie kan je hem vergelijken. Misschien met Jon Dahl Tomasson, die ook het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Alleen had Jon Dahl veel meer dynamiek en inhoud om te pendelen tijdens de wedstrijd. Sem heeft dat gewoon minder. Hij loopt niet soepel, ik vind het een moeizame beweger.”

“Ik denk dat als je veel arbeid moet verrichten in het storen en daarna nog moet aanvallen, dat Steijn dan tekortkomt en te weinig inhoud heeft”, gaat Konterman verder. “Het is voor hem te hopen, als hij bij FC Twente blijft, dat Twente een soort dominantie houdt in thuiswedstrijden. Hij moet in de zestien zijn.”

“Hij kan niet constant komen en weer terug, weer komen en weer terug. Ik heb hem tegen Union ook gezien. Dat hele Twente werd weggespeeld... Dat was niet normaal.” De scout weet wat er ontbreekt bij de Tukkers. “Twente mist nu een beetje bravoure, vind ik. Je mist Youri Regeer, hij heeft bravoure. Anass Salah-Eddine heeft bravoure. Dat mis je nu. Tegen Feyenoord ook: het zijn allemaal ideale schoonzonen op het veld.”

Steijn wordt al langer in verband gebracht met een eventuele overstap naar Feyenoord. De Rotterdammers hebben tot dusver nog geen poging ondernomen om hem los te weken bij FC Twente. Steijn, die nog tot medio 2028 vastligt en volgens Transfermarkt tien miljoen euro waard is, maakte dit seizoen al 26 doelpunten in 38 wedstrijden. Ook gaf hij vijf assists.