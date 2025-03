'Feyenoord krijgt concurrentie van 2 Europese topclubs in strijd om Luis Guilherme'

Feyenoord is niet de enige club met belangstelling voor Luis Guilherme, weet het Spaanse Mundo Deportivo. De negentienjarige aanvaller kan in meerdere Europese topcompetities aan de slag.

Dinsdagavond kwam de Nederlandse transferjournalist Mounir Boualin met het nieuws dat Feyenoord komende zomer een nieuwe poging gaat wagen om Guilherme los te weken bij West Ham United.

De Rotterdammers krijgen flinke concurrentie in de strijd om Guilherme. Volgens Spaanse berichtgeving hebben liefst zes andere clubs concreet geïnformeerd naar de diensten van de Braziliaan, die bij West Ham nog tot medio 2029 vastligt.

Daarvan zijn Atletico Madrid en Napoli de meest aansprekende namen. Ook Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, Flamengo en Shakhtar Donetsk worden genoemd als gegadigden.

West Ham is bereid mee te werken aan een vertrek van Guilherme, die zo’n 30 miljoen euro moet opleveren. Geen van de geïnteresseerde clubs wil dat bedrag momenteel neertellen, waardoor een huurdeal bespreekbaar lijkt.

Afgelopen winter was Feyenoord na het vertrek van Santiago Gimenez (AC Milan) al in de markt voor Guilherme. Shakhtar bracht zelfs een officieel bod van 15 miljoen euro uit op de tiener, maar dat werd resoluut van tafel geveegd.

Guilherme speelt sinds afgelopen zomer bij West Ham. De Engelse club nam hem destijds voor liefst 23 miljoen euro over van het Braziliaanse Palmeiras. In de Engelse hoofdstad komt de linkspoot maar nauwelijks in actie.

Tot dusver kwam Guilherme tot 55 officiële minuten in het eerste elftal, verdeeld over acht duels. Daarin wist hij niet te scoren en gaf hij tevens geen assist. Guilherme speelt voornamelijk als rechtsbuiten. Hij kan echter ook als linksbuiten of als aanvallende middenvelder uit de voeten.