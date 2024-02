‘Feyenoord kan mogelijk fluiten naar zes miljoen door opvallende constructie’

Het is nog maar de vraag of de tijd van Marcus Pedersen als Feyenoord-speler definitief voorbij is. De Noorse back wordt dit seizoen gehuurd door Sassuolo, dat ook een 'verplichte' koopoptie bedong. Maar helemaal verplicht blijkt die koopoptie niet, schrijft 1908.nl.

Als Sassuolo degradeert, keert Pederson namelijk 'gewoon' terug bij Feyenoord. Dus zullen de Rotterdammers met een schuin oog kijken naar de degradatiestrijd in de Serie A.

Sassuolo staat momenteel zestiende, met twintig punten. De nummers 18 en 19, respectievelijk Hellas Verona en Cagliari, staan beiden op 18 punten. Sassuolo staat derhalve slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Het zou een hard gelag zijn voor Feyenoord. De koopoptie bedraagt volgens het fanmedium zes miljoen (exclusief variabelen), maar het is geen onrealistisch scenario dat de Rotterdammers dat bedrag mis zullen lopen.

Mocht Sassuolo onverhoopt toch degraderen, kan Feyenoord die zes miljoen wel vergeten. Pedersen is momenteel wel een vaste basiskracht in het vaste elftal van Alessio Dionisi.

Hoewel Sassuolo aardig aan het seizoen begon, is het inmiddels compleet afgezakt naar de gevarenzone. Van de laatste tien wedstrijden werd er slechts één gewonnen.

De 23-jarige vleugelverdediger was in het duel met Torino afgelopen zaterdag nog goed voor een assist, maar zag zijn ploeg weer geen driepunter noteren. Tegen middenmoter Torino werd het uiteindelijk 1-1.

