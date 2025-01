‘Feyenoord kan goed presterende huurling niet terughalen bij vertrek Luka Ivanusec’

Het is voor Feyenoord niet mogelijk om de uitleenbeurt van Leo Sauer (19) aan NAC Breda vroegtijdig te beëindigen, zo meldt journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International. De Rotterdammers zullen bij een vertrek van Luka Ivanusec moeten kijken naar een andere oplossing.

Ivanusec lijkt deze winter te vertrekken bij Feyenoord. Journalist Martijn Krabbendam meldde vrijdagochtend dat de 22-voudig international van Kroatië hoopt op een terugkeer naar Dinamo Zagreb, terwijl hij er ook goed op zou staan in de Verenigde Staten en Spanje.

Mocht Ivanusec vertrekken, heeft trainer Brian Priske een vervanger nodig in zijn selectie. Sauer zal dat niet worden. “Na wat vragen na het vertrek van Luka Ivanusec: Feyenoord heeft géén optie om Leo Sauer in de winter terug te roepen naar De Kuip”, aldus Blaauwhof.

Volgens de journalist gaat Sauer ‘gewoon’ mee met NAC op trainingskamp naar Alicante. Ivanusec is overigens momenteel met Feyenoord in Marbella. Dennis te Kloese zou nog geen officieel contact hebben gehad met geïnteresseerde clubs.

Het huren van Sauer is een schot in de roos gebleken voor NAC. De viervoudig international van Slowakije werd door het Algemeen Dagblad opgenomen in het beste elftal van de eerste seizoenshelft.

Sauer kwam tot dusver 1.215 minuten in actie namens NAC, verdeeld over 15 optredens. Daarin was de rechtsbenige linksbuiten goed voor drie doelpunten. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 5 miljoen euro.

Sauer keert na dit seizoen weer terug naar Feyenoord, waar hij wordt gezien als een groot talent. In De Kuip ligt de Slowaak nog tot medio 2028 vast. In zijn eerste 288 minuten (15 wedstrijden) namens Feyenoord 1 was Sauer goed voor liefst 2 doelpunten en 4 assists.