Feyenoord en PSV profiteren van blamage Stuttgart; Girona verliest na schandalige misser

Op de vroege Champions League-wedstrijden van de woensdagavond heeft Rode Ster Belgrado hard uitgehaald op bezoek bij VfB Stuttgart. De Duitse nummer twee van vorig seizoen ging met 5-1 onderuit in Servië. Girona, dat eerder ook al van Feyenoord en PSV verloor, dolf weer het onderspit, ditmaal bij Sturm Graz: 1-0. Door de nederlaag van Stuttgart stijgt de kans van de Nederlandse clubs op de tussenronde.

Sturm Graz - Girona 1-0

Girona had de nederlaag in Oostenrijk misschien wel een klein beetje aan zichzelf te danken. De Spaanse ploeg, waar Daley Blind startte, Arnaut Danjuma inviel en Donny van de Beek ontbrak, kreeg namelijk een wel hele grote kans op de openingstreffer.

Iván Mártin kon de bal na een lage voorzet van Bryan Gil vlak langs het doel werkelijk tegen het net aanlopen, maar de Spanjaard mikte op echt ongelofelijke wijze over de goal. In het tweede bedrijf kreeg de ploeg van trainer Míchel de deksel op de neus.

Mika Biereth was de gevierde man. De spits, die in het verleden nog uitkwam voor RKC Waalwijk, profiteerde van behoorlijk gegrabbel van Paulo Gazzaniga en kon de bal uit de rebound zo binnenlopen: 1-0. In het laatste halfuur verdedigde Sturm Graz de minimale voorsprong met verve.

Rode Ster Belgrado - VfB Stuttgart 5-1

Stuttgart-fans zullen na de eerste vijf minuten spelen gedacht hebben een mooie avond te beleven, nadat Ermedin Demirovic de bezoekers al binnen die tijdsspanne op voorsprong had gezet in Belgrado. Niets bleek echter minder waar voor de meegereisde Duitsers.

Silas bracht de thuisploeg zeven minuten later alweer op gelijke hoogte, waarna Rade Krunjic knap controleerde en binnenschoot nadat Stuttgart een voorzet vanaf links heel matig verdedigde: 2-1. Na ruim een uur knikte Mirko Ivanic bij de tweede paal helemaal vrij binnen om de voorsprong uit te breiden: 3-1.

Nemanja Radonjic deed er na zijn invalbeurt niet één, maar twee schepjes bovenop. Eerst rondde hij een vlijmscherpe counter prima af, en de tweede stamde ook voort uit een tegenaanval, maar was een stuk fraaier door de kapbeweging waarmee hij twee Stuttgart-spelers te kijk zette: 5-1.

Goed nieuws voor PSV en Feyenoord

De uitslag in Servië is goed nieuws voor Feyenoord en PSV. Voor zowel Rode Ster als Sturm Graz betekende de zege de eerste Champions League-overwinning van het seizoen. Daardoor 'stijgt de kans op deelname aan tussenronde flink', schrijft Voetbal International-cijferman Michel Abbink.

Volgens de journalist is de kans nu tachtig procent dat tien punten genoeg is voor deelname aan de tussenronde. PSV heeft er vijf, met nog drie wedstrijden te gaan, Feyenoord staat na het razendknappe gelijkspel in Manchester op zeven punten met nog twee duels voor de boeg.