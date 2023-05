Feyenoord deelt fraai afscheidscadeau uit aan Szymanski en vijf anderen

Woensdag, 31 mei 2023 om 15:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:03

Feyenoord heeft woensdagmiddag formeel afscheid genomen van zes spelers. Ofir Marciano, Tein Troost, Oussama Idrissi, Jacob Rasmussen, Timon Wellenreuther en Sebastian Szymanski hebben van de club een fraaie fotoplaat ontvangen als aandenken aan hun tijd in Rotterdam. Van met name huurling Szymanski wordt echter verwacht dat hij ook volgend seizoen voor Feyenoord speelt.

Troost wist als jeugdspeler niet door te breken bij Feyenoord en dus gaat de doelman zijn heil zoeken bij NAC Breda, dat mogelijk nog promoveert naar de Eredivisie. Marciano was met name vorig seizoen van grote waarde als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. Met de Israëliër tussen de palen bereikten de Rotterdammers de Conference League-finale. Met de herstelde Bijlow inmiddels onder de lat verloor Feyenoord de eindstrijd van AS Roma (1-0). De volgende bestemming van Marciano is nog onbekend.

?????????????? (?????? ??????…) Thanks for everything, boys. We wish you all the best! ??#TheBestMemories — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 31, 2023

Huurlingen Rasmussen en Idrissi keren terug naar hun clubs Fiorentina en Sevilla. Met name laatstgenoemde had een aanzienlijk aandeel in het behalen van de landstitel dit seizoen. Voor Wellenreuther en Szymanski bestaat er de goede mogelijkheid dat zij ook volgend seizoen in De Kuip actief zijn. Het Algemeen Dagblad en 1908.nl meldden namelijk dat Feyenoord inzet op een langer verblijf van dat duo. Wellenreuther maakte een prima indruk als vervanger van de geblesseerde Bijlow. Met name in de cruciale wedstrijd bij Ajax (2-3) had de Duitser enkele belangrijke reddingen in huis. Feyenoord heeft een koopoptie in het contract van Wellenreuther bedongen.

Het is echter de vraag of de huurling van Anderlecht blijft. Wellenreuther heeft ook de mogelijkheid om naar de Bundesliga te trekken. Bovendien is het twijfelachtig of hij opnieuw een rol op het tweede plan ziet zitten. Szymanski groeide dit seizoen uit tot basisspeler op het middenveld en geldt als sterkhouder, maar ligt nog tot medio 2026 vast bij Dinamo Moskou. Een kleine tien dagen geleden maakte de FIFA echter bekend dat spelers die onder contract staan bij clubs uit Rusland of Oekraïne ook komend seizoen in een ander land mogen spelen. Begin mei maakte 1908.nl bekend dat Szymanski al een persoonlijk akkoord had bereikt met Feyenoord om nog minimaal een jaar te blijven. De spelmaker zou onder geen beding terug willen naar Rusland.