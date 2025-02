Fenerbahçe voorkomt grote blamage en doet nog altijd mee in Turkse titelstrijd

Fenerbahçe is zondag in eigen stadion ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies: 3-2. Tegen middenmoter Rizespor speelde het de gehele tweede helft tegen een man minder, maar moest het twee doelpunten maken om de drie punten binnen te slepen. Die doelpunten vielen in het laatste kwartier, waardoor de ploeg van José Mourinho nog altijd mag hopen op de landstitel. De achterstand op koploper Galatasaray is drie punten, met een wedstrijd meer gespeeld.

De bezoekers schoten uit de startblokken in Istanbul en stonden binnen een kwartier al op een 0-2 voorsprong. Ali Sowe was verantwoordelijk voor beide treffers aan de kant van Rizespor.

Eerst handelde hij op de rand van de zestien razendsnel en krulde hij de bal in de bovenhoek. Vijf minuten later was het wederom raak. Fenerbahçe stond niet goed opgesteld na balverlies op de helft van de tegenstander en Rizespor was genadeloos. Een goed uitgespeelde counter kwam terecht bij Sowe, die via een inglijdende verdediger doel trof: 0-2.

Op slag van rust begon Fenerbahçe wat aan te dringen en dacht debutant Milan Skriniar ook de aansluitingstreffer te maken, ware het niet dat er buitenspel werd geconstateerd. Kort daarna kwam Fenerbahçe echter alsnog terug in de wedstrijd. Edin Dzeko was trefzeker vanaf de strafschopstip. Bovendien ontving Ibrahim Olawoyin zijn tweede gele kaart, waardoor Rizespor de gehele tweede helft met een man minder moest doorkomen.

In de tweede helft was het voornamelijk eenrichtingsverkeer. Het was zoeken naar de spitsen Dzeko en Youssef En-Nesyri, die ook kansen kregen, maar lange tijd bleven doelpunten uit. Totdat Dzeko in minuut 79 alert was bij een rebound en de 2-2 binnenschoot. Een minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd trok Fenerbahçe toch nog aan het langste eind. En-Nesyri kopte een voorzet van Dusan Tadic binnen: 3-2.