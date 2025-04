'Fenerbahçe baalde flink van flirt Dusan Tadic met Ajax en wilde hard optreden'

Fenerbahçe heeft overwogen om Dusan Tadic uit de A-selectie te zetten. Dit meldt de Turkse sportjournalist Serdar Ali Çelikler in een video-item. Reden voor de ergernis bij de clubleiding was het intensieve contact dat de 36-jarige aanvaller had met zijn oude liefde Ajax.

In de Turkse media kwam onlangs naar voren dat Ajax Tadic een aanbod zou hebben gedaan om voor één seizoen terug te keren in Amsterdam. De Servische routinier zou daarna toe kunnen treden tot de technische staf van de koploper in de Eredivisie.

Tadic voelde zich gevleid door d belangstelling van Ajax, een club met een speciaal plekje in zijn hart. Algemeen directeur Menno Geelen verklaarde onlangs bij ESPN dat de bal wat betreft een eventuele terugkeer van Tadic bij technisch directeur Alex Kroes ligt.

De flirt tussen Ajax en Tadic viel slecht bij het bestuur van Fenerbahçe. Men overwoog zelfs om de middenvelder annex aanvaller kort voor de Europa League-wedstrijd tegen Rangers op 13 maart uit de selectie te zetten.

Trainer José Mourinho zorgde er uiteindelijk voor dat Tadic gewoon behouden bleef voor zijn selectie. Volgens de Portugese oefenmeester was een tijdelijke verbanning naar het reserveteam niet nodig.

Tadic, die medio 2023 arriveerde bij Fenerbahçe, beschikt in Turkije over een aflopend contract. De voormalig Ajacied kan deze zomer dus gebruik maken van zijn transfervrije status om elders aan een nieuw avontuur te beginnen.

Francesco Farioli sprak onlangs met Ajax TV over een mogelijke terugkeer van Tadic. ''Dusan is absoluut een geweldige speler en bijzonder voor Ajax'', aldus de trainer, die echter niet in details wilde treden.

''Volgens mij staat Ajax altijd open voor het verkennen van mogelijkheden. Maar Dusan staat onder contract bij Fenerbahçe. En speculeren over spelers van andere clubs is nooit netjes'', aldus Farioli.