FC Twente-trainer Joseph Oosting reageert op vermeende interesse van Ajax

Joseph Oosting kent een uitstekend debuutseizoen bij FC Twente. Als opvolger van Ron Jans had de 52-jarige Emmenaar grote schoenen om te vullen, maar dat doet hij naar behoren. Met de Enschedeërs staat hij op poleposition om (kwalificatie voor) Champions League-voetbal te bereiken. Voor het eerst sinds 2011 lonkt weer het hoogste Europese niveau.

Hoewel Oosting niet al te veel wil denken aan deelname aan het miljardenbal, zit dat toch in het aard van het beestje. "Je wil er niet mee bezig zijn, maar dat ben je wel", bekent Oosting aan de NOS. "Het is onze ambitie, dat hebben we ook tegen elkaar uitgesproken."

Eerder dit seizoen bleek Fenerbahçe te sterk in de strijd om kwalificatie voor de Conference League. "Dat was al mooi en spannend", blikt Oosting terug. "Nu kunnen we de voorrondes van de Champions League bereiken. Dat is mooi, iets tastbaars. Daar doen we alles aan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Interesse Ajax

In de wandelgangen gonzen er geruchten die Oosting aan de trainerspositie in Amsterdam linken. John van 't Schip staat na dit seizoen zijn plekje af als trainer en gaat in een technische functie verder in de hoofdstad.

Oosting zegt zich 'vereerd' te voelen door de vermeende interesse van de Amsterdammers. Hij vermoedt dat de geruchten bestaan uit een combinatie van opportunisme en lof voor zijn trainerskwaliteiten.

"We doen het goed en hebben de lijn van vorig seizoen door kunnen zetten", wordt Oosting geciteerd door de staatsomroep. "Maar natuurlijk is het ook opportunistisch. Een paar slechte wedstrijden en ze hebben het niet meer over mij."

Te lang wil Oosting het echter niet hebben over Ajax. Hij noemt het een 'mooie club', maar heeft het liever over zijn huidige werkgever, FC Twente. "Het is leuk dat mijn naam wordt genoemd, maar ik wil respect hebben voor mijn club. Dus ik kan daar niet zoveel mee", besluit de coach.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties