FC Twente heeft beet en berooft competitiegenoot onmiddellijk van basisspeler

FC Twente heeft het vertrek van Youri Regeer razendsnel opgevangen. Afgelopen vrijdag vertrok de polyvalente middenvelder naar Ajax, deze dinsdag zette zijn directe vervanger een handtekening onder een verbintenis in de Grolsch Veste.

Voor Twente betekende de verkoop van Regeer aan de Amsterdammers een fraai stukje transferbusiness. De geboren Haarlemmer leverde de club van trainer Joseph Oosting een bedrag van tussen de vier en vijf miljoen euro op, terwijl hij anderhalf jaar eerder voor 'slechts' negen ton in Enschede neerstreek.

Met de opgestreken transfersom kon Twent zich roeren op de markt en al snel werd duidelijk dat Arno Verschueren de opvolger van Regeer moest worden. Daarvoor moest hij wel worden losgeweekt bij Sparta Rotterdam, waar de Belg dit seizoen een vaste basisklant was.

Dat is inmiddels gelukt, zo valt te concluderen uit het laatste nieuwsbericht op de clubwebsite van de Tukkers. Volgens De Telegraaf gaat er met de transfer 'iets minder dan een half miljoen euro' gemoeid.

"Een stap naar een grote club als FC Twente heb ik altijd willen maken”, vertelt de 27-jarige Verschueren over zijn binnenlandse move. “Ik speel al een aantal jaar in Nederland en de wedstrijden die ik hier tegen FC Twente heb gespeeld waren qua sfeer altijd top."

De middenvelder tekent tot de zomer van 2028. "FC Twente is een club die qua gevoel bij mij past. Ik kijk er naar uit om het straks hier zelf te mogen beleven en met FC Twente te strijden voor de Europese plaatsen."

Technisch directeur Arnold Bruggink is in zijn nopjes met de aanwinst. "We zijn heel blij met de komst van Arno Verschueren. Een speler die al langer bij ons in beeld was en die we nu voor meerdere jaren aan FC Twente hebben kunnen binden."

"Arno is een ervaren middenvelder met veel diepgang. Hij is dynamisch en krachtig en vooral ook een zeer goede voetballer. Daarnaast zorgt hij voor het nodige gif", beschrijft de td zijn nieuwste speler. "Bij Sparta was hij afgelopen tweeënhalf seizoen van grote waarde, die rol kan hij ook bij FC Twente gaan vervullen."